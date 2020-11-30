Курс евро превысил 91 рубль впервые с середины ноября

Сегодня также происходит снижение нефтяных котировок. Цена январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,1%, до $47,2 за баррель. Нефть бренда WTI к этому времени торговалось на уровне $44,86, подешевев на 1,47%