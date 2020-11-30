Курс евро превысил 91 рубль впервые с середины ноября
Курс евро после открытии торгов на Мосбирже 30 ноября превысил 91 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Последний раз курс евро превышал отметку в 91 руб. 17 ноября.
На 11:34 мск стоимость евро составила 91,24 руб. Курс доллара на 11.35 по мск составил 76,15 руб.
Сегодня также происходит снижение нефтяных котировок. Цена январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,1%, до $47,2 за баррель. Нефть бренда WTI к этому времени торговалось на уровне $44,86, подешевев на 1,47%
В середине ноября руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик говорил, что российский рубль имеет значительные перспективы для укрепления на фоне восстановления мировой экономики и снижения геополитической премии. Рубль укрепился в начале ноября, после президентских выборов в США, хотя ранее дешевел в ходе торгов.