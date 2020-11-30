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Курс евро превысил 91 рубль впервые с середины ноября

Ведомости

Курс евро после открытии торгов на Мосбирже 30 ноября превысил 91 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Последний раз курс евро превышал отметку в 91 руб. 17 ноября. 

На 11:34 мск стоимость евро составила 91,24 руб. Курс доллара на 11.35 по мск составил 76,15 руб. 

Сегодня также происходит снижение нефтяных котировок. Цена январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,1%, до $47,2 за баррель. Нефть бренда WTI к этому времени торговалось на уровне $44,86, подешевев на 1,47%

В середине ноября руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик говорил, что российский рубль имеет значительные перспективы для укрепления на фоне восстановления мировой экономики и снижения геополитической премии. Рубль укрепился в начале ноября, после президентских выборов в США, хотя ранее дешевел в ходе торгов.

Ранее по теме: В Сбербанке увидели перспективы для укрепления рубля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных