Траты россиян за рубежом сократились более чем на 60%
Российские туристы в 2020 г. потратили на зарубежный отдых 31 млрд руб. — на 61% меньше, чем в прошлом году, сообщает ВТБ со ссылкой на данные статистики своих карточных транзакций. Число совершенных транзакций сократилось на 57% — до 8 млн.
В банке отметили, что меньше всего снизились расходы в странах, открытых для российских туристов и не заставляющих их соблюдать изоляцию по приезде. К таковым относятся, например, Мальдивы, Белоруссия, Турция и Египет.
«Расходы клиентов банка на Мальдивах снизились лишь на 20% год к году, Белоруссия недосчиталась 29% туристических расходов россиян, а Турция и Египет — 40%. Наиболее значительно — на 78% — держатели карт ВТБ снизили траты в Японии, которая разрешила въезд только гражданам и резидентам и только с 1 ноября», — рассказали аналитики.
При этом в Танзании расходы российских туристов выросли в этом году по сравнению с прошлым на 36%. Более того, осенью там был зафиксирован рост расходов более чем в два раза. Причиной этого стал тот факт, что страна одной из первой в условиях закрытых границ открыла въезд для россиян, пояснили эксперты.
Больше всего средств среди стран мира российские туристы в этом году потратили в Италии — 3,1 млрд руб. Тем не менее это на 73% меньше, чем в прошлом году. Второй по объему трат стала Турция, которая в 2019 г. была на пятом месте. За ней следуют Франция и Германия. Пятой стала Испания, там расходы российских туристов упали на 72% год к году.