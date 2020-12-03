Траты россиян за рубежом сократились более чем на 60%

Больше всего средств среди стран мира российские туристы в этом году потратили в Италии — 3,1 млрд руб. Тем не менее это на 73% меньше, чем в прошлом году. Второй по объему трат стала Турция, которая в 2019 г. была на пятом месте. За ней следуют Франция и Германия. Пятой стала Испания, там расходы российских туристов упали на 72% год к году.