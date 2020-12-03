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Траты россиян за рубежом сократились более чем на 60%

Ведомости

Российские туристы в 2020 г. потратили на зарубежный отдых 31 млрд руб. — на 61% меньше, чем в прошлом году, сообщает ВТБ со ссылкой на данные статистики своих карточных транзакций. Число совершенных транзакций сократилось на 57% — до 8 млн.

В банке отметили, что меньше всего снизились расходы в странах, открытых для российских туристов и не заставляющих их соблюдать изоляцию по приезде. К таковым относятся, например, Мальдивы, Белоруссия, Турция и Египет.

«Расходы клиентов банка на Мальдивах снизились лишь на 20% год к году, Белоруссия недосчиталась 29% туристических расходов россиян, а Турция и Египет — 40%. Наиболее значительно — на 78% — держатели карт ВТБ снизили траты в Японии, которая разрешила въезд только гражданам и резидентам и только с 1 ноября», — рассказали аналитики. 

При этом в Танзании расходы российских туристов выросли в этом году по сравнению с прошлым на 36%. Более того, осенью там был зафиксирован рост расходов более чем в два раза. Причиной этого стал тот факт, что страна одной из первой в условиях закрытых границ открыла въезд для россиян, пояснили эксперты. 

Больше всего средств среди стран мира российские туристы в этом году потратили в Италии — 3,1 млрд руб. Тем не менее это на 73% меньше, чем в прошлом году. Второй по объему трат стала Турция, которая в 2019 г. была на пятом месте. За ней следуют Франция и Германия. Пятой стала Испания, там расходы российских туристов упали на 72% год к году. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных