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«Сбер» откроет в России институт искусственного интеллекта

Ведомости

«Сбер» откроет в России институт, в котором будет изучаться искусственный интеллект (ИИ), сообщил на конференции AI Journey глава Сбербанка Герман Греф. 

«В ближайшее время мы откроем первый в России Институт ИИ с привлечением ведущих отечественных и мировых ученых. Основная миссия института — обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта», — приводит слова Грефа пресс-служба Сбербанка.

По словам Грефа, открытие института запланировано на январь 2021 г. Поначалу он будет академическим, то есть там будут проводиться фундаментальные исследования, ориентированные на их прикладное применение в деятельности человечества, уточнил он.

Научным руководителем института станет немецкий и швейцарский ученый Юрген Шмидхубер. Также «Сбер» намерен привлекать к работе в учреждении ведущих отечественных и иностранных специалистов в области искусственного интеллекта.

Ранее, в феврале этого года, «Ведомости» узнали о дорожной карте, разработанной Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Согласно ей, до 2024 г. банк заработает 448 млрд руб. с помощью искусственного интеллекта. При этом в прошлом году за счет использования ИИ кредитная организация получила дополнительный доход в $700 млн.

Ранее по теме: Искусственный интеллект помог Сбербанку заработать за год дополнительно $700 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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