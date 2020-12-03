«Сбер» откроет в России институт искусственного интеллекта
«Сбер» откроет в России институт, в котором будет изучаться искусственный интеллект (ИИ), сообщил на конференции AI Journey глава Сбербанка Герман Греф.
«В ближайшее время мы откроем первый в России Институт ИИ с привлечением ведущих отечественных и мировых ученых. Основная миссия института — обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта», — приводит слова Грефа пресс-служба Сбербанка.
По словам Грефа, открытие института запланировано на январь 2021 г. Поначалу он будет академическим, то есть там будут проводиться фундаментальные исследования, ориентированные на их прикладное применение в деятельности человечества, уточнил он.
Научным руководителем института станет немецкий и швейцарский ученый Юрген Шмидхубер. Также «Сбер» намерен привлекать к работе в учреждении ведущих отечественных и иностранных специалистов в области искусственного интеллекта.
Ранее, в феврале этого года, «Ведомости» узнали о дорожной карте, разработанной Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Согласно ей, до 2024 г. банк заработает 448 млрд руб. с помощью искусственного интеллекта. При этом в прошлом году за счет использования ИИ кредитная организация получила дополнительный доход в $700 млн.