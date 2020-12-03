«Сбер» откроет в России институт искусственного интеллекта

Ранее, в феврале этого года, «Ведомости» узнали о дорожной карте, разработанной Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Согласно ей, до 2024 г. банк заработает 448 млрд руб. с помощью искусственного интеллекта. При этом в прошлом году за счет использования ИИ кредитная организация получила дополнительный доход в $700 млн.