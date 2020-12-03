Правительство расширило программу софинансирования ипотеки для многодетных

Программа софинансирования ипотеки действует в России с июля 2019 г. Право на выплату в 450 тыс. руб. имеют мать или отец, у которых есть ипотека и у которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родился третий ребенок или последующие дети. По словам Силуанова, с начала действия программы и средства получили 89,6 тыс. семей на общую сумму 39,9 млрд руб.