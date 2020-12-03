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Правительство расширило программу софинансирования ипотеки для многодетных

Ведомости

Правительство утвердило законопроект, согласно которому многодетные семьи могут направить выделенные им по программе софинансирования ипотеки 450 тыс. руб. на погашение займа под строительство или покупку недостроенного дома, сообщила пресс-служба Минфина. 

«Выплату в 450 тыс. рублей можно будет получить в том числе на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома. Она будет доступна и людям, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления в силу соответствующего законопроекта», — заявили в ведомстве.

Выделенными государством средствами также смогут воспользоваться приобретающие долю в праве собственности на жилье при условии, что в результате сделки жилой объект будет полностью принадлежать им или их супругам. Кроме того, 450 тыс. можно будет направить на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива, если разрешение на строительство такого дома было получено до 1 июля 2018 г.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что к концу этого года выплаты по госпрограмме софинансирования ипотеки получит 91 тыс. семей. Общий объем выделенных средств составит 40,5 млрд руб.

Программа софинансирования ипотеки действует в России с июля 2019 г. Право на выплату в 450 тыс. руб. имеют мать или отец, у которых есть ипотека и у которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родился третий ребенок или последующие дети. По словам Силуанова, с начала действия программы и средства получили 89,6 тыс. семей на общую сумму 39,9 млрд руб. 

Ранее по теме: Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных