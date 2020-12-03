Правительство расширило программу софинансирования ипотеки для многодетных
Правительство утвердило законопроект, согласно которому многодетные семьи могут направить выделенные им по программе софинансирования ипотеки 450 тыс. руб. на погашение займа под строительство или покупку недостроенного дома, сообщила пресс-служба Минфина.
«Выплату в 450 тыс. рублей можно будет получить в том числе на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома. Она будет доступна и людям, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления в силу соответствующего законопроекта», — заявили в ведомстве.
Выделенными государством средствами также смогут воспользоваться приобретающие долю в праве собственности на жилье при условии, что в результате сделки жилой объект будет полностью принадлежать им или их супругам. Кроме того, 450 тыс. можно будет направить на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива, если разрешение на строительство такого дома было получено до 1 июля 2018 г.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что к концу этого года выплаты по госпрограмме софинансирования ипотеки получит 91 тыс. семей. Общий объем выделенных средств составит 40,5 млрд руб.
Программа софинансирования ипотеки действует в России с июля 2019 г. Право на выплату в 450 тыс. руб. имеют мать или отец, у которых есть ипотека и у которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родился третий ребенок или последующие дети. По словам Силуанова, с начала действия программы и средства получили 89,6 тыс. семей на общую сумму 39,9 млрд руб.