В Минфине уточнили порядок уплаты налога по банковским вкладам
Минфин разъяснило порядок уплаты налога на доход по банковским вкладам на сумму свыше 1 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — говорится документе.
В ФНС добавили, что в случаях, когда проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада, доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, когда состоялось их зачисление.
Закон об обложении налогом процентов по вкладам физлиц, которые превышают 1 млн руб., вступил в силу 1 января. При этом проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом. С соответствующим предложением впервые выступил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам в 2020 г.
1 апреля он уже подписал принятый Госдумой соответствующий закон. По нему налог на доход от банковских вкладов будет начислен по итогам 2021 г.
С 1 января также вступил в силу другой закон — о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год.