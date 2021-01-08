В Минфине уточнили порядок уплаты налога по банковским вкладам

Закон об обложении налогом процентов по вкладам физлиц, которые превышают 1 млн руб., вступил в силу 1 января. При этом проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом. С соответствующим предложением впервые выступил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам в 2020 г.