Председателя правления МСП Банка отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 27 марта в отношении Голованова,обвиняемого в совершении преступления,предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ», — сказали в суде. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Детали уголовного дела не уточняются.
«Ведомости» направили запросы в СК по Москве, МСП Банк и собственнику банка — «Корпорации МСП».
Голованов занимает должность предправления банка с июля 2016 г. В декабре 2020 г. у Корпорации МСП сменился гендиректор — вместо Александра Бравермана, который возглавлял Корпорацию с октября 2015 г., гендиректором был назначен бывший замруководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Александр Исаевич. Бравермана позже назначили первым заместителем главы госкорпорации ВЭБ.РФ, которую возглавляет Игорь Шувалов. Представитель Бравермана от комментариев отказался.
МСП Банк обеспечивает поддержку малому и среднему бизнесу, предоставляя ссуды по льготным программам. В рейтинге «Интерфакса» на конец третьего квартала 2020 года по размеру активов МСП-банк входит в топ-50: занимает 47-е место (131 млрд руб.).