Председателя правления МСП Банка отправили под домашний арест

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 27 марта в отношении Голованова,обвиняемого в совершении преступления,предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ», — сказали в суде. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Детали уголовного дела не уточняются.