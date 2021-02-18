Эксперты спрогнозировали дефолт 33 российских банков

По словам управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, в 2020 г. участились случаи аннулирования лицензии банков по инициативе собственника или присоединения к более крупным банкам. Он отметил, что часть банков, которые, согласно прогнозу, могут закрыться в этом году, могут добровольно уйти с рынка. Также в агентстве считают, что в 2021 г. увеличится число случаев консолидации региональных банков с более крупными федеральными. Число «цивилизованных уходов» с рынка может превысить число отзывов лицензии, добавил Беляков.