Эксперты спрогнозировали дефолт 33 российских банков
33 российских банка могут допустить дефолт в 2021 г., сообщил РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». По расчетам экспертов, индекс здоровья банковского сектора на 1 января составил 91% — доля банков, которые сохранят финансовую устойчивость в ближайший год. В расчетную базу вошли 366 банков.
Аналитики рассказали, что в четвертом квартале прошлого года ЦБ отозвал лицензии у девяти банков — больше, чем в предыдущие три квартала года. Всего в 2020 г. регулятор отозвал лицензии у 17 банков, в 2019 г. — у 28.
По словам управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, в 2020 г. участились случаи аннулирования лицензии банков по инициативе собственника или присоединения к более крупным банкам. Он отметил, что часть банков, которые, согласно прогнозу, могут закрыться в этом году, могут добровольно уйти с рынка. Также в агентстве считают, что в 2021 г. увеличится число случаев консолидации региональных банков с более крупными федеральными. Число «цивилизованных уходов» с рынка может превысить число отзывов лицензии, добавил Беляков.