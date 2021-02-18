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Эксперты спрогнозировали дефолт 33 российских банков

Ведомости

33 российских банка могут допустить дефолт в 2021 г., сообщил РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». По расчетам экспертов, индекс здоровья банковского сектора на 1 января составил 91% — доля банков, которые сохранят финансовую устойчивость в ближайший год. В расчетную базу вошли 366 банков. 

Аналитики рассказали, что в четвертом квартале прошлого года ЦБ отозвал лицензии у девяти банков — больше, чем в предыдущие три квартала года. Всего в 2020 г. регулятор отозвал лицензии у 17 банков, в 2019 г. — у 28. 

По словам управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, в 2020 г. участились случаи аннулирования лицензии банков по инициативе собственника или присоединения к более крупным банкам. Он отметил, что часть банков, которые, согласно прогнозу, могут закрыться в этом году, могут добровольно уйти с рынка. Также в агентстве считают, что в 2021 г. увеличится число случаев консолидации региональных банков с более крупными федеральными. Число «цивилизованных уходов» с рынка может превысить число отзывов лицензии, добавил Беляков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных