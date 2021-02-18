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ЦБ аннулировал лицензию у банка «ПСА Финанс Рус»

Ведомости

Банк России своим приказом аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка «ПСА Финанс РУС», который занимал 296 место в банковской системе по величине активов, сообщила пресс-служба ЦБ.

Лицензия аннулирована на основании ходатайства кредитной организации, общее собрание участников которой приняло решение о ее добровольной ликвидации. Банк обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В организацию будет назначена ликвидационная комиссия, рассказали в ЦБ.

Банк был учрежден в России в 2008 г. и контролировался представленной в 18 странах группой PSA (до 2016 г. PSA Peugeot Citroen). Основным владельцем банка был один из крупнейших французских банков Banque PSA Finance. С 2010 г. банк начал деятельность по кредитованию физических лиц на покупку автомобилей Peugeot и Citroen, следует из информации на сайте компании.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных