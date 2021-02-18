ЦБ аннулировал лицензию у банка «ПСА Финанс Рус»
Банк России своим приказом аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка «ПСА Финанс РУС», который занимал 296 место в банковской системе по величине активов, сообщила пресс-служба ЦБ.
Лицензия аннулирована на основании ходатайства кредитной организации, общее собрание участников которой приняло решение о ее добровольной ликвидации. Банк обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В организацию будет назначена ликвидационная комиссия, рассказали в ЦБ.
Банк был учрежден в России в 2008 г. и контролировался представленной в 18 странах группой PSA (до 2016 г. PSA Peugeot Citroen). Основным владельцем банка был один из крупнейших французских банков Banque PSA Finance. С 2010 г. банк начал деятельность по кредитованию физических лиц на покупку автомобилей Peugeot и Citroen, следует из информации на сайте компании.