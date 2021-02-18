ЦБ аннулировал лицензию у банка «ПСА Финанс Рус»

Банк был учрежден в России в 2008 г. и контролировался представленной в 18 странах группой PSA (до 2016 г. PSA Peugeot Citroen). Основным владельцем банка был один из крупнейших французских банков Banque PSA Finance. С 2010 г. банк начал деятельность по кредитованию физических лиц на покупку автомобилей Peugeot и Citroen, следует из информации на сайте компании.