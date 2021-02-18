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ЦБ рассказал о снижении объема обналичивания денег через банки почти на треть

Ведомости

Объем обналичивания денег в российском банковском секторе за прошлый год снизился со 110 до 78 млрд руб., сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ на площадке Ассоциации банков России (АБР).

«Объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 г. со 110 млрд руб. до 78 млрд руб. Это очень неплохой показатель, учитывая, что, как мы с вами знаем, в пандемию этот вопрос стоял и стоит достаточно остро. Люди снимали деньги, люди, так сказать, которые занимаются не совсем праведной деятельностью под эту сурдинку также пытались обналичивать денежные средства», — сообщил представитель регулятора, отметив при этом, что финансовые институты в сложившейся ситуации сработали «неплохо». 

Объем сомнительных операций в России, по словам Скобелкина, за год снизился на 120 млрд руб. — до 600 млрд руб. Объем средств, выведенных из страны за рубеж за прошлый год, составил 52 млрд руб. против 66 млрд руб. годом ранее.

Зампред ЦБ также обратил внимание на проблему обналичивания денежных средств с использованием исполнительных документов. Так, регулятор заметил существенный рост числа подобных случаев. 

Ранее, 16 февраля, ЦБ обнародовал рекомендации к банкам по борьбе с обналичиванием через исполнительные документы. Так, он посоветовал кредитным организациям взаимодействовать друг с другом, оперативно уведомляя о подозрительных случаях.

Ранее по теме: ЦБ предложил банкам способ борьбы с отмыванием денег через исполнительные листы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных