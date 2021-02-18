ЦБ рассказал о снижении объема обналичивания денег через банки почти на треть

«Объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 г. со 110 млрд руб. до 78 млрд руб. Это очень неплохой показатель, учитывая, что, как мы с вами знаем, в пандемию этот вопрос стоял и стоит достаточно остро. Люди снимали деньги, люди, так сказать, которые занимаются не совсем праведной деятельностью под эту сурдинку также пытались обналичивать денежные средства», — сообщил представитель регулятора, отметив при этом, что финансовые институты в сложившейся ситуации сработали «неплохо».