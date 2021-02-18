Объем средств населения в банках сократился на 881 млрд рублей

Средства компаний в первый месяц года увеличились на 165 млрд руб. или 0,5%. Рост был обусловлен привлечением крупных депозитов от компаний нефтегазовой отрасли, говорится в материале регулятора. В целом это произошло за счет валютных остатков, выросших на 266 млрд руб. или 2,2%. В то же время рублевые остатки сократись на 101 млрд руб. или 0,5%.