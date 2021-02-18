Объем средств населения в банках сократился на 881 млрд рублей
Объем средств населения в банках в первый месяц 2021 г. снизился на 881 млрд руб. или 2,7% после притока почти на 5% в декабре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2021 года».
«Такое происходит ежегодно и связано с тем, что в декабре многими компаниями осуществляются выплаты премий и бонусов по итогам года, а также с социальными платежами, в том числе части январских пенсий. При этом в январе происходит традиционный рост расходов из-за праздников», — пояснили в ЦБ.
При этом данный показатель не учитывает объем средств граждан на счетах эскроу, отражающих вложения населения в недвижимость. Он вырос за январь на 62 млрд руб. — меньше, чем в прошлые месяцы. По мнению регулятора, это указывает на снижение продаж квартир, связанное с длительными праздниками.
Средства компаний в первый месяц года увеличились на 165 млрд руб. или 0,5%. Рост был обусловлен привлечением крупных депозитов от компаний нефтегазовой отрасли, говорится в материале регулятора. В целом это произошло за счет валютных остатков, выросших на 266 млрд руб. или 2,2%. В то же время рублевые остатки сократись на 101 млрд руб. или 0,5%.