Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Объем средств населения в банках сократился на 881 млрд рублей

Ведомости

Объем средств населения в банках в первый месяц 2021 г. снизился на 881 млрд руб. или 2,7% после притока почти на 5% в декабре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2021 года».

«Такое происходит ежегодно и связано с тем, что в декабре многими компаниями осуществляются выплаты премий и бонусов по итогам года, а также с социальными платежами, в том числе части январских пенсий. При этом в январе происходит традиционный рост расходов из-за праздников», — пояснили в ЦБ.

При этом данный показатель не учитывает объем средств граждан на счетах эскроу, отражающих вложения населения в недвижимость. Он вырос за январь на 62 млрд руб. — меньше, чем в прошлые месяцы. По мнению регулятора, это указывает на снижение продаж квартир, связанное с длительными праздниками.

Средства компаний в первый месяц года увеличились на 165 млрд руб. или 0,5%. Рост был обусловлен привлечением крупных депозитов от компаний нефтегазовой отрасли, говорится в материале регулятора. В целом это произошло за счет валютных остатков, выросших на 266 млрд руб. или 2,2%. В то же время рублевые остатки сократись на 101 млрд руб. или 0,5%. 

Ранее по теме: ЦБ оценил приток средств россиян в иностранные ценные бумаги в 2020 году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных