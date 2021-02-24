Эксперты спрогнозировали рост числа сверхбогатых россиян на 29% к 2025 году
Число граждан России, состояние которых превышает $30 млн с учетом недвижимости в стране, где они проживают (Ultra-high-net-worth individual; UHNWI), к 2025 г. вырастет на 29% — до 10 346 человек, говорится в докладе The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Ведомостей»).
По итогам 2020 г. количество сверхбогатых в России составило 8015 человек. Это на 1000 человек (или 11%) меньше, чем годом ранее. Однако в целом за пять лет их число выросло на 19%. Так, в 2015 г. таковых насчитывалось 6721.
За прошедший год число сверхбогатых людей в мире выросло на 2,4% — до 521 653 человек. Это произошло на фоне подорожания активов в связи с низкими процентными ставками и фискальным стимулированием экономики, отметили аналитики. Ожидается, что к 2025 г. сверхбогатых станет на 27% больше — 663 483 человек.
«Этот процесс отмечен в Северной Америке и Европе, но именно в Азии, где рост составил 12%, наблюдался настоящий подъем. Рост богатства не был всеобщим, было падение числа UHNWI в Латинской Америке, России и на Ближнем Востоке, поскольку волатильность валют и пандемия подорвали местную экономику», — заявили в Knight Frank.
Сильнее всего за пандемичный год число сверхбогатых снизилось в Греции — на 33%, до 678 человек. В топ-5 антирейтинга вошли также Португалия (-24%, до 841 человека), Объединенные Арабские Эмираты (-22%, до 1305 человек), Турция (-20%, до 1429 человек) и Замбия (-17%, до 10 человек).
При этом наибольший рост сверхбогатых зарегистрирован в Румынии — 36% за год, до 290 человек. Кроме того, высокие показатели отмечены в Польше (+22%, 878 человек), Китае и Египте (+16% в обоих, 70 426 и 583 человека соответственно) и Ирландии (+14%, 2560 человек).
При этом в США, где проживает наибольшее число сверхбогатых людей в мире — 180 060 человек по результатам 2020 г., годовой прирост составил 3%. За американцами в общем рейтинге следуют Китай, Германия (+3%, 28 396 человек), Великобритания (-1%, 16 370 человек) и Франция (-9%, 15 503 человека).