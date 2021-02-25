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ФАС может оштрафовать Совкомбанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может оштрафовать Совкомбанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты «Халва», сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения, в отношении него также готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно КоАП РФ, штраф может составить от 300 до 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Ранее гражданин пожаловался в ФАС на рекламу карты «Халва» на телеканале «Россия 1». В ролике сотрудник банка предлагает семейной паре кредит под низкую ставку. В конце крупным шрифтом сообщается привлекательная для потребителя информация о кредите в 1 млн руб. с возвратом процентов. Сюжет сопровождается поясняющими сносками, указывающими на условия, влияющие на стоимость кредита и возможность его получения. При этом форма и время размещения сносок не позволяют прочитать их.

«Указанные в поясняющих сносках условия являются существенной информацией для потребителей, отсутствие которой способно обмануть их ожидания, сформированные рекламой. Подобная реклама вводит потребителей в заблуждение», – объяснили в ФАС.

Ранее антимонопольная служба выдала предупреждение Росбанку, усмотрев в его действиях признаки недобросовестного поведения при информировании потребителей об условиях бесплатного обслуживания пакета банковских услуг «Золотой» и других пакетов.

Ранее по теме: ФАС выдала предупреждение Росбанку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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