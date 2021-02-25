ФАС может оштрафовать Совкомбанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

Ранее гражданин пожаловался в ФАС на рекламу карты «Халва» на телеканале «Россия 1». В ролике сотрудник банка предлагает семейной паре кредит под низкую ставку. В конце крупным шрифтом сообщается привлекательная для потребителя информация о кредите в 1 млн руб. с возвратом процентов. Сюжет сопровождается поясняющими сносками, указывающими на условия, влияющие на стоимость кредита и возможность его получения. При этом форма и время размещения сносок не позволяют прочитать их.