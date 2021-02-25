ФАС может оштрафовать Совкомбанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может оштрафовать Совкомбанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты «Халва», сообщила пресс-служба ведомства.
«ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения, в отношении него также готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно КоАП РФ, штраф может составить от 300 до 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Ранее гражданин пожаловался в ФАС на рекламу карты «Халва» на телеканале «Россия 1». В ролике сотрудник банка предлагает семейной паре кредит под низкую ставку. В конце крупным шрифтом сообщается привлекательная для потребителя информация о кредите в 1 млн руб. с возвратом процентов. Сюжет сопровождается поясняющими сносками, указывающими на условия, влияющие на стоимость кредита и возможность его получения. При этом форма и время размещения сносок не позволяют прочитать их.
«Указанные в поясняющих сносках условия являются существенной информацией для потребителей, отсутствие которой способно обмануть их ожидания, сформированные рекламой. Подобная реклама вводит потребителей в заблуждение», – объяснили в ФАС.
Ранее антимонопольная служба выдала предупреждение Росбанку, усмотрев в его действиях признаки недобросовестного поведения при информировании потребителей об условиях бесплатного обслуживания пакета банковских услуг «Золотой» и других пакетов.