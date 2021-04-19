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Льготную ипотеку для семей с детьми расширили на строительство частных домов

Ведомости

Семьи с детьми смогут оформлять льготную ипотеку под 6% годовых на строительство жилого дома, сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

«Семьи с детьми могут взять кредит на приобретение жилья по льготной ставке до 6%. Покупка квартиры – мера востребованная, и теперь мы расширяем возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома», — рассказал Мишустин. По его словам, после расширения программы более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия.

Льготная программа семейной ипотеки позволяет людям, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. 

Ранее по теме: Минфин предложил распространить льготную ипотеку на частные дома

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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