Льготную ипотеку для семей с детьми расширили на строительство частных домов
Семьи с детьми смогут оформлять льготную ипотеку под 6% годовых на строительство жилого дома, сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
«Семьи с детьми могут взять кредит на приобретение жилья по льготной ставке до 6%. Покупка квартиры – мера востребованная, и теперь мы расширяем возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома», — рассказал Мишустин. По его словам, после расширения программы более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия.
Льготная программа семейной ипотеки позволяет людям, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов.