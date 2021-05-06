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Убыток ЦБ за 2020 год сократился втрое

Ведомости

Убыток Банка России за прошлый год составил 61,5 млрд руб., что практически в три раза меньше, чем в 2019 г., когда показатель был 182,6 млрд руб., следует из годового отчета регулятора.

Отмечается, что положительно на финансовом результате ЦБ сказалась сделка по продаже принадлежащих ему ранее 50% + одной акции Сбербанка Министерству финансов. С нее регулятор получил 300 млрд руб.

Кроме того, на фоне пандемии коронавируса в банковском секторе сократился структурный профицит ликвидности, а также была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых ключевая ставка. Это привело к тому, что процентные расходы ЦБ по операциям абсорбирования избыточной ликвидности на возвратной основе, например, по привлечению средств в депозит, снизились.

В то же время из-за падения ставок на мировых финансовых рынках сократились доходы регулятора от размещения резервных активов, что отрицательно отразилось на итоговых показателях.

«В связи с изменением структуры и качества активов Банка России в 2020 году сложились чистые расходы по формированию провизий (обязательных резервов. — прим. ред.) Банка России (против чистых доходов от восстановления провизий в 2019 году). Также на финансовый результат оказали влияние сложившиеся по итогам года чистые отрицательные реализованные курсовые разницы, возникающие при проведении операций купли (продажи) иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках по курсу, отличному от официальных курсов иностранных валют, установленных Банком России», — говорится в отчете.

В мае прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не ожидает роста убытка регулятора по итогам 2020 г., потому что два фактора, формировавшие его в прошлом, — владение Сбербанком и необходимость тратить средства на санацию нескольких кредитных организаций — «практически ушли». Ранее, в 2018 г., убыток ЦБ составил 434,7 млрд руб. В отчете регулятор указывал, что это главным образом обусловлено необходимостью перечисления в бюджет дивидендов Сбербанка.

Ранее по теме: ЦБ не ожидает увеличения убытка по итогам 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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