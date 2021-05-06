Убыток ЦБ за 2020 год сократился втрое
Убыток Банка России за прошлый год составил 61,5 млрд руб., что практически в три раза меньше, чем в 2019 г., когда показатель был 182,6 млрд руб., следует из годового отчета регулятора.
Отмечается, что положительно на финансовом результате ЦБ сказалась сделка по продаже принадлежащих ему ранее 50% + одной акции Сбербанка Министерству финансов. С нее регулятор получил 300 млрд руб.
Кроме того, на фоне пандемии коронавируса в банковском секторе сократился структурный профицит ликвидности, а также была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых ключевая ставка. Это привело к тому, что процентные расходы ЦБ по операциям абсорбирования избыточной ликвидности на возвратной основе, например, по привлечению средств в депозит, снизились.
В то же время из-за падения ставок на мировых финансовых рынках сократились доходы регулятора от размещения резервных активов, что отрицательно отразилось на итоговых показателях.
«В связи с изменением структуры и качества активов Банка России в 2020 году сложились чистые расходы по формированию провизий (обязательных резервов. — прим. ред.) Банка России (против чистых доходов от восстановления провизий в 2019 году). Также на финансовый результат оказали влияние сложившиеся по итогам года чистые отрицательные реализованные курсовые разницы, возникающие при проведении операций купли (продажи) иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках по курсу, отличному от официальных курсов иностранных валют, установленных Банком России», — говорится в отчете.
В мае прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не ожидает роста убытка регулятора по итогам 2020 г., потому что два фактора, формировавшие его в прошлом, — владение Сбербанком и необходимость тратить средства на санацию нескольких кредитных организаций — «практически ушли». Ранее, в 2018 г., убыток ЦБ составил 434,7 млрд руб. В отчете регулятор указывал, что это главным образом обусловлено необходимостью перечисления в бюджет дивидендов Сбербанка.