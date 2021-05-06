Убыток ЦБ за 2020 год сократился втрое

«В связи с изменением структуры и качества активов Банка России в 2020 году сложились чистые расходы по формированию провизий (обязательных резервов. — прим. ред.) Банка России (против чистых доходов от восстановления провизий в 2019 году). Также на финансовый результат оказали влияние сложившиеся по итогам года чистые отрицательные реализованные курсовые разницы, возникающие при проведении операций купли (продажи) иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках по курсу, отличному от официальных курсов иностранных валют, установленных Банком России», — говорится в отчете.