В Госдуме предложили ввести «добровольный запрет» на кредитование

Согласно законопроектам, люди смогут вводить и отменять запрет выдавать кредиты на их имя. Такую заявку можно будет подать через Госуслуги или банки, в том числе через мобильные приложения и личный кабинет. Запрет вступит в силу в течение семи дней после подачи заявки и будет отражен на титульной части кредитной истории.