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В Госдуме предложили ввести «добровольный запрет» на кредитование

Ведомости

Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм, с помощью которого россияне смогут указать в кредитной истории, что отказываются от получения кредитов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документы, подлинность которых подтвердил замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

По данным издания, планируется принять два законопроекта с поправками в Гражданский кодекс, законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Гетта пояснил, что такой способ поможет защититься от мошенников, которые берут кредиты от имени людей или с помощью социальной инженерии заставляют их оформлять займы и переводить полученные деньги аферистам. При этом оспорить в суде выдачу таких кредитов практически невозможно.

Согласно законопроектам, люди смогут вводить и отменять запрет выдавать кредиты на их имя. Такую заявку можно будет подать через Госуслуги или банки, в том числе через мобильные приложения и личный кабинет. Запрет вступит в силу в течение семи дней после подачи заявки и будет отражен на титульной части кредитной истории.

Во время действия запрета банки и МФО будут обязаны отказывать в выдаче кредита на имя клиента. Если они оформят ссуду, несмотря на запрет, кредиторы не смогут требовать выплаты займа и передавать долг коллекторам.

Снимать запрет предлагается через Госуслуги или лично в банке. Ограничение будет снято в течение десяти дней.

Гетта рассказал, что текст документа разработан и сейчас обсуждается с профильными ведомствами. В ЦБ изданию сообщили, что получили предложение депутатов и изучат их. В Минфине не ответили на запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных