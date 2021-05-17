Три банка запустят сервис по снятию денег с чужих карт
Как подчеркнули в «Открытии», сервис упростит доступ к наличным. Планируется, что в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы. После получения этого кода другим человеком тот сможет снять эту сумму в банкомате. Этой услугой смогут воспользоваться не только те, кто не взял с собой банковские карты, но и те, кто не является клиентом банка
Похожую услугу одним из первых уже начинал тестировать в 2019 г. «Сбербанк». Сервис денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета должен был предусматривать получение наличных в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения, однако окончательно внедрен не был. По цифровому коду выдачу наличных тестировали в 2018 г. Райффайзенбанк вместе и «Яндекс.Деньги». В то же время похожая услуга действует у Тинькофф Банка. Его клиенты могут снимать и вносить наличные в банкомате с помощью QR-кода.