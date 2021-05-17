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Три банка запустят сервис по снятию денег с чужих карт

Ведомости

ФК «Открытие», УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) и СКБ-банк в 2022 г. запустят сервис по снятию наличных в банкомате третьими лицами через сгенерированный в мобильном приложении QR-код. Об этом сообщают «Известия».

Как подчеркнули в «Открытии», сервис упростит доступ к наличным. Планируется, что в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы. После получения этого кода другим человеком тот сможет снять эту сумму в банкомате. Этой услугой смогут воспользоваться не только те, кто не взял с собой банковские карты, но и те, кто не является клиентом банка

Похожую услугу одним из первых уже начинал тестировать в 2019 г. «Сбербанк». Сервис денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета должен был предусматривать получение наличных в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения, однако окончательно внедрен не был. По цифровому коду выдачу наличных тестировали в 2018 г. Райффайзенбанк вместе и «Яндекс.Деньги». В то же время похожая услуга действует у Тинькофф Банка. Его клиенты могут снимать и вносить наличные в банкомате с помощью QR-кода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных