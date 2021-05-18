Греф исключил наличие «пузыря» в сегменте потребкредитования «Сбера»
В Сбербанке не видят признаков образования «пузыря» в своем кредитном портфеле, о котором вчера предупредил Банк России, заявил журналистам на пресс-конференции президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«У нас в основном потребительский кредит достаточно длинный. В среднем он составляет около 4 лет, и средний срок погашения примерно у нас 1,5 года. Пока мы не видим никаких признаков («пузыря». — прим. ред.), ни рисков, связанных с невозвратом. У нас идет падение стоимости риска по потребительскому кредитованию, и ситуация складывается оптимистичнее, чем мы закладывали в наш бизнес-план текущего года», — сказал он.
При этом Греф отметил, что не может говорить о тенденции по всему рынку и исключает лишь опасения относительно ситуации в Сбербанке. Он также добавил, что на данный момент среди клиентов кредитной организации сохраняется тенденция досрочного погашения ссуд: потребители делают это в два раза быстрее, чем планируют изначально.
В то же время Греф подтвердил риск роста банковских ставок. По его словам, они увеличатся как по кредитам, так и по депозитам в случае повышения ключевой ставки ЦБ, которая в настоящий момент находится на уровне 5% годовых. Вслед за ростом данного показателя в марте и апреле Сбербанк с 7 мая повысил ставки по ипотеке. При этом выросли и ставки по вкладам.
Вчера первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева в ходе открытого заседания рабочей группы финансового комитета Госдумы сообщила, что регулятор фиксирует быстрый рост долговой нагрузки граждан, из-за чего в некоторых сегментах рынка розничного кредитования начали образовываться «пузыри». Она напомнила, что сейчас долговая нагрузка жителей страны находится на самом высоком в истории уровне. Ранее ЦБ сообщал, что к началу 2021 г. доля платежей по кредитам в ежемесячных доходах граждан достигла 11,7%.