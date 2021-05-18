Греф исключил наличие «пузыря» в сегменте потребкредитования «Сбера»

«У нас в основном потребительский кредит достаточно длинный. В среднем он составляет около 4 лет, и средний срок погашения примерно у нас 1,5 года. Пока мы не видим никаких признаков («пузыря». — прим. ред.), ни рисков, связанных с невозвратом. У нас идет падение стоимости риска по потребительскому кредитованию, и ситуация складывается оптимистичнее, чем мы закладывали в наш бизнес-план текущего года», — сказал он.