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Греф исключил наличие «пузыря» в сегменте потребкредитования «Сбера»

Ведомости

В Сбербанке не видят признаков образования «пузыря» в своем кредитном портфеле, о котором вчера предупредил Банк России, заявил журналистам на пресс-конференции президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«У нас в основном потребительский кредит достаточно длинный. В среднем он составляет около 4 лет, и средний срок погашения примерно у нас 1,5 года. Пока мы не видим никаких признаков («пузыря». — прим. ред.), ни рисков, связанных с невозвратом. У нас идет падение стоимости риска по потребительскому кредитованию, и ситуация складывается оптимистичнее, чем мы закладывали в наш бизнес-план текущего года», — сказал он.

При этом Греф отметил, что не может говорить о тенденции по всему рынку и исключает лишь опасения относительно ситуации в Сбербанке. Он также добавил, что на данный момент среди клиентов кредитной организации сохраняется тенденция досрочного погашения ссуд: потребители делают это в два раза быстрее, чем планируют изначально. 

В то же время Греф подтвердил риск роста банковских ставок. По его словам, они увеличатся как по кредитам, так и по депозитам в случае повышения ключевой ставки ЦБ, которая в настоящий момент находится на уровне 5% годовых. Вслед за ростом данного показателя в марте и апреле Сбербанк с 7 мая повысил ставки по ипотеке. При этом выросли и ставки по вкладам. 

Вчера первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева в ходе открытого заседания рабочей группы финансового комитета Госдумы сообщила, что регулятор фиксирует быстрый рост долговой нагрузки граждан, из-за чего в некоторых сегментах рынка розничного кредитования начали образовываться «пузыри». Она напомнила, что сейчас долговая нагрузка жителей страны находится на самом высоком в истории уровне. Ранее ЦБ сообщал, что к началу 2021 г. доля платежей по кредитам в ежемесячных доходах граждан достигла 11,7%.

Ранее по теме: ЦБ сообщил о возникновении «пузырей» на рынке потребительского кредитования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных