Мосбиржа сократила размер лота по акциям «Роснефти»
Акции «Роснефти» на Московской бирже с 1 сентября 2021 г. можно будет купить поштучно — площадка сократила размер торгового лота с 10 до 1 ценной бумаги, следует из данных биржи.
Аналогичный пересмотр лота коснулся «Таттелекома» (с 10 000 до 1000), банка «Санкт-Петербург» (с 1000 до 100), депозитарных расписок сети клиник «Мать и дитя» (с 10 до 1) и нескольких других бумаг.
Биржа пересматривает размеры лотов раз в полгода для повышения доступности ценных бумаг, пояснил «Ведомостям» директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. По его словам, обычно размер лота уменьшается для бумаг, котировки которых демонстрируют рост. К примеру, акции «Роснефти» за год подорожали более чем на 53%, существенно обогнав в динамике основной российский фондовый индекс — индекс Мосбиржи, добавил он.
Уменьшение лотов по акциям может придать дополнительную динамику акциям за счет роста интереса к ним со стороны частных инвесторов, считает начальник управления по работе с институциональными клиентами SOVA Capital Денис Заболотнев. Он напомнил, что похожим образом — за счет дробления акций — доступность своих ценных бумаг повышали Tesla и Apple.
«Это удобнее для частных инвесторов. Условно, если у вас 10 000 руб., то при лоте в 10 акций “Роснефть” будет занимать сразу половину инвестиционного портфеля. Возможность купить 1 акцию компании за 550 руб. позволит диверсифицировать вложения», — пояснил Заболотнев.
По данным ЦБ, число открытых брокерских счетов в России увеличилось почти в шесть раз с июня 2021 г. — до 14,2 млн, счетов в доверительном управлении — почти в четыре раза, до 597 000. Количество индивидуальных инвестиционных счетов за тот же период выросло более чем в шесть раз — до 3,8 млн.