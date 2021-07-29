Мосбиржа сократила размер лота по акциям «Роснефти»

По данным ЦБ, число открытых брокерских счетов в России увеличилось почти в шесть раз с июня 2021 г. — до 14,2 млн, счетов в доверительном управлении — почти в четыре раза, до 597 000. Количество индивидуальных инвестиционных счетов за тот же период выросло более чем в шесть раз — до 3,8 млн.