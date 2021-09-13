Visa вдвое снизила межбанковскую комиссию для небольших предприятий общепита

Льготные программы для магазинов с большими объемами продаж будут отменены в три этапа: с 8 июля 2022 г. для магазинов мебели, в которых продаются в том числе товары для дома, стройматериалы, товары для садоводства и др., с 5 августа – для магазинов бытовой техники, с 30 сентября – для курьерских служб. Сейчас интерчейндж составляет 1-1,65%, после будет зависеть от категории карты оплаты и будет составлять 1,5-2,3%.