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Visa вдвое снизила межбанковскую комиссию для небольших предприятий общепита

Ведомости

Visa вдвое снизила межбанковскую комиссию (interchange — комиссия, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту при оплате картой) для предприятий фастфуда с небольшим средним чеком. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». 

С 1 сентября interchange для всех карт при оплате в предприятиях фастфуда находится на уровне 0,5% с единственным условием — сумма чека должна быть не более 500 руб. До этого комиссия по большинству карт составляла 0,95%, а по премиальным доходила до 2,35%, отмечает издание. 

Как отмечают эксперты, в условиях высокого уровня инфляции больше людей будут активнее обращаться к предприятиям фастфуда. Для платежной системы выгоднее, чтобы растущий сегмент перешел от оплаты наличными к безналичному способу. 

«Снижение interchange стимулирует банки-эквайреры и торгово-сервисные предприятия к развитию операций с картами за счет возможности для банков снижать комиссию при сохранении или увеличении маржи», — пояснил изданию глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. 

На прошлой неделе РБК сообщило, что Visa поднимет interchange  для супермаркетов с 1 февраля 2022 г. и в течение года отменит льготный тариф для крупных магазинов бытовой техники, мебели и курьерских служб. 

Interchange составляет 70% эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который магазин платит банку. В среднем ставка за эквайринг варьируется от 1,5 до 2,5% от стоимости товара. Льготный тариф для крупных супермаркетов на уровне 0,5% не изменится, но с 1 сентября 2022 г. из него исключат почти все премиальные карты платежной системы, кроме Visa Platinum Business. 

 Льготные программы для магазинов с большими объемами продаж будут отменены в три этапа: с 8 июля 2022 г. для магазинов мебели, в которых продаются в том числе товары для дома, стройматериалы, товары для садоводства и др., с 5 августа – для магазинов бытовой техники, с 30 сентября – для курьерских служб. Сейчас интерчейндж составляет 1-1,65%, после будет зависеть от категории карты оплаты и будет составлять 1,5-2,3%. 

Ранее по теме: Visa повысит межбанковскую комиссию за прием карт для супермаркетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных