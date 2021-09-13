Visa вдвое снизила межбанковскую комиссию для небольших предприятий общепита
Visa вдвое снизила межбанковскую комиссию (interchange — комиссия, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту при оплате картой) для предприятий фастфуда с небольшим средним чеком. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».
С 1 сентября interchange для всех карт при оплате в предприятиях фастфуда находится на уровне 0,5% с единственным условием — сумма чека должна быть не более 500 руб. До этого комиссия по большинству карт составляла 0,95%, а по премиальным доходила до 2,35%, отмечает издание.
Как отмечают эксперты, в условиях высокого уровня инфляции больше людей будут активнее обращаться к предприятиям фастфуда. Для платежной системы выгоднее, чтобы растущий сегмент перешел от оплаты наличными к безналичному способу.
«Снижение interchange стимулирует банки-эквайреры и торгово-сервисные предприятия к развитию операций с картами за счет возможности для банков снижать комиссию при сохранении или увеличении маржи», — пояснил изданию глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.
Interchange составляет 70% эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который магазин платит банку. В среднем ставка за эквайринг варьируется от 1,5 до 2,5% от стоимости товара. Льготный тариф для крупных супермаркетов на уровне 0,5% не изменится, но с 1 сентября 2022 г. из него исключат почти все премиальные карты платежной системы, кроме Visa Platinum Business.
Льготные программы для магазинов с большими объемами продаж будут отменены в три этапа: с 8 июля 2022 г. для магазинов мебели, в которых продаются в том числе товары для дома, стройматериалы, товары для садоводства и др., с 5 августа – для магазинов бытовой техники, с 30 сентября – для курьерских служб. Сейчас интерчейндж составляет 1-1,65%, после будет зависеть от категории карты оплаты и будет составлять 1,5-2,3%.