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Банки попросили ЦБ перенести сроки обслуживания клиентов по биометрии

Ведомости

Ассоциация банков России (АБР), куда входят крупнейшие кредитные организации страны, попросили Центробанк перенести на год — до 1 января 2023 г. — требование по реализации возможности дистанционного открытия счетов, вкладов и выдачи кредитов через Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

«По информации, полученной от кредитных организаций — членов Ассоциации «Россия», не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к 1 января 2022 года требование законодательства в полном объеме и реализовать оказание услуг по открытию счетов, приему вкладов и выдаче кредитов физическим лицам через свой официальный сайт и мобильное приложение», — говорится в документе.

Таким образом, банки просят до 2023 г. не применять к ним меры воздействия. Антиотмывочный закон, регламентирующий правила применения ЕБС, предполагает в том числе штрафы, введение временной администрации и ограничение операций и компенсирующих выплат сотрудникам за неисполнение требований.

Вдобавок закон предусматривает обязанность предоставлять услуги через ЕБС на всех платформах банка. Члены АБР же попросили разрешить им делать это в одном из каналов на выбор — на сайте или в мобильном приложении. С аналогичным предложением выступил также Национальный совет финансового рынка (НСФР).

ЦБ и «Ростелеком» запустили ЕБС 1 июля 2018 г., чтобы клиенты могли получать финансовые и прочие услуги дистанционно. Для использования системы нужно сдать образцы биометрии — голос и изображение лица — и зарегистрироваться на портале госуслуг. Эти сведения используются для проверки личности при первичном обращении в банк. Кредитные организации по закону обязаны принимать биометрию в своих отделениях.

Банки указали, что работы по обеспечению требований регулятора по информационной безопасности при обработке, сборе и хранении биометрии, проверке данных и т.д., а также необходимость покупки облачных решений требуют больших расходов. Кроме того, «Ростелеком» до сих пор не ввел в промышленную эксплуатацию криптографический модуль «КриптоSDК», который банкам нужно интегрировать для соблюдения требований по информационной безопасности, вступающих в силу с 1 января 2022 года. Наконец, отмечается, что у региональных кредитных организаций нет острой необходимости широкого оказания услуг через сайт и мобильное приложение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных