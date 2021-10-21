Банки попросили ЦБ перенести сроки обслуживания клиентов по биометрии

Банки указали, что работы по обеспечению требований регулятора по информационной безопасности при обработке, сборе и хранении биометрии, проверке данных и т.д., а также необходимость покупки облачных решений требуют больших расходов. Кроме того, «Ростелеком» до сих пор не ввел в промышленную эксплуатацию криптографический модуль «КриптоSDК», который банкам нужно интегрировать для соблюдения требований по информационной безопасности, вступающих в силу с 1 января 2022 года. Наконец, отмечается, что у региональных кредитных организаций нет острой необходимости широкого оказания услуг через сайт и мобильное приложение.