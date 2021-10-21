Банки попросили ЦБ перенести сроки обслуживания клиентов по биометрии
Ассоциация банков России (АБР), куда входят крупнейшие кредитные организации страны, попросили Центробанк перенести на год — до 1 января 2023 г. — требование по реализации возможности дистанционного открытия счетов, вкладов и выдачи кредитов через Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
«По информации, полученной от кредитных организаций — членов Ассоциации «Россия», не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к 1 января 2022 года требование законодательства в полном объеме и реализовать оказание услуг по открытию счетов, приему вкладов и выдаче кредитов физическим лицам через свой официальный сайт и мобильное приложение», — говорится в документе.
Таким образом, банки просят до 2023 г. не применять к ним меры воздействия. Антиотмывочный закон, регламентирующий правила применения ЕБС, предполагает в том числе штрафы, введение временной администрации и ограничение операций и компенсирующих выплат сотрудникам за неисполнение требований.
Вдобавок закон предусматривает обязанность предоставлять услуги через ЕБС на всех платформах банка. Члены АБР же попросили разрешить им делать это в одном из каналов на выбор — на сайте или в мобильном приложении. С аналогичным предложением выступил также Национальный совет финансового рынка (НСФР).
ЦБ и «Ростелеком» запустили ЕБС 1 июля 2018 г., чтобы клиенты могли получать финансовые и прочие услуги дистанционно. Для использования системы нужно сдать образцы биометрии — голос и изображение лица — и зарегистрироваться на портале госуслуг. Эти сведения используются для проверки личности при первичном обращении в банк. Кредитные организации по закону обязаны принимать биометрию в своих отделениях.
Банки указали, что работы по обеспечению требований регулятора по информационной безопасности при обработке, сборе и хранении биометрии, проверке данных и т.д., а также необходимость покупки облачных решений требуют больших расходов. Кроме того, «Ростелеком» до сих пор не ввел в промышленную эксплуатацию криптографический модуль «КриптоSDК», который банкам нужно интегрировать для соблюдения требований по информационной безопасности, вступающих в силу с 1 января 2022 года. Наконец, отмечается, что у региональных кредитных организаций нет острой необходимости широкого оказания услуг через сайт и мобильное приложение.