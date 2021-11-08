Греф предсказал активизацию рынка IPO в России в 2022 году

В России в 2020 г. IPO, SPO (вторичное публичное размещение) или вторичный листинг провели 13 юрлиц. В октябре на Московской бирже сообщили, что в текущем году на площадке совершили IPO и SPO 17 компаний, включая Европейский медицинский центр (ЕМС), лесопромышленный холдинг Segezha Group и ритейлера Fix Price. При этом до конца года на Мосбирже ожидают еще четыре IPO, в том числе Mercury Retail — владельца крупнейших российских сетей алкомаркетов «Красное & белое» и «Бристоль». Рекордным для биржи стал 2011 г., когда на IPO вышло 35 компаний.