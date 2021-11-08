Газета
Финансы

Греф предсказал активизацию рынка IPO в России в 2022 году

Ведомости

Многие российские компании начали подготовку к первичному публичному размещению акций на фоне роста активности на рынке акционерного капитала, расказал в интервью «РИА Новости» председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Я бы не хотел раньше времени анонсировать "золотой век" для российского рынка, но если ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться и не появится каких-то новых "черных лебедей", то мы ожидаем, что высокая активность на рынках акционерного капитала сохранится и в 2022 году. Многие наши клиенты хотят воспользоваться этим окном возможностей и уже начали подготовку к IPO в следующем году», — сказал Греф. 

Назвать компании, готовящие размещение, банкир отказался. Ранее сервис каршеринга «Делимобиль» решил перенести IPO на начало 2022 г. из-за «рыночных условий». 

В России в 2020 г. IPO, SPO (вторичное публичное размещение) или вторичный листинг провели 13 юрлиц. В октябре на Московской бирже сообщили, что в текущем году на площадке совершили IPO и SPO 17 компаний, включая Европейский медицинский центр (ЕМС), лесопромышленный холдинг Segezha Group и ритейлера Fix Price. При этом до конца года на Мосбирже ожидают еще четыре IPO, в том числе Mercury Retail — владельца крупнейших российских сетей алкомаркетов «Красное & белое» и «Бристоль». Рекордным для биржи стал 2011 г., когда на IPO вышло 35 компаний.

Греф связал нынешний бум IPO с отложенным инвестиционным спросом из-за пандемии COVID-19 и ожиданиями инвесторов о восстановлении фондового рынка после коронавирусного падения. Сам Сбербанк ранее подтвердил планы по проведению IPO некоторых дочерних компаний, которое состоится не раньше 2023 г. 

Ранее по теме: Владелец «Красное & Белое» привлечет на IPO до $1,3 млрд

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных