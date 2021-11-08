Греф предсказал активизацию рынка IPO в России в 2022 году
Многие российские компании начали подготовку к первичному публичному размещению акций на фоне роста активности на рынке акционерного капитала, расказал в интервью «РИА Новости» председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Я бы не хотел раньше времени анонсировать "золотой век" для российского рынка, но если ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться и не появится каких-то новых "черных лебедей", то мы ожидаем, что высокая активность на рынках акционерного капитала сохранится и в 2022 году. Многие наши клиенты хотят воспользоваться этим окном возможностей и уже начали подготовку к IPO в следующем году», — сказал Греф.
Назвать компании, готовящие размещение, банкир отказался. Ранее сервис каршеринга «Делимобиль» решил перенести IPO на начало 2022 г. из-за «рыночных условий».
В России в 2020 г. IPO, SPO (вторичное публичное размещение) или вторичный листинг провели 13 юрлиц. В октябре на Московской бирже сообщили, что в текущем году на площадке совершили IPO и SPO 17 компаний, включая Европейский медицинский центр (ЕМС), лесопромышленный холдинг Segezha Group и ритейлера Fix Price. При этом до конца года на Мосбирже ожидают еще четыре IPO, в том числе Mercury Retail — владельца крупнейших российских сетей алкомаркетов «Красное & белое» и «Бристоль». Рекордным для биржи стал 2011 г., когда на IPO вышло 35 компаний.
Греф связал нынешний бум IPO с отложенным инвестиционным спросом из-за пандемии COVID-19 и ожиданиями инвесторов о восстановлении фондового рынка после коронавирусного падения. Сам Сбербанк ранее подтвердил планы по проведению IPO некоторых дочерних компаний, которое состоится не раньше 2023 г.