ЦБ назвал сроки введения прямых ограничений потребкредитования

«В случае, если закон будет принят, все равно мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они настроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Поэтому мы ожидаем использование такого инструмента, скорее, во второй половине следующего года, если это будет необходимо, если мы будем видеть усиление рисков в этом сегменте», — сказала она (цитата по «Интерфакс»).