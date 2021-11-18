ЦБ назвал сроки введения прямых ограничений потребкредитования
Центробанк может ограничить число потребительских кредитов и займов, которые банки и микрофинансовые организации (МФО) могут предоставить населению за определенный промежуток времени, во второй половине 2022 г., сообщила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова на конференции агентства S&P.
«В случае, если закон будет принят, все равно мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они настроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Поэтому мы ожидаем использование такого инструмента, скорее, во второй половине следующего года, если это будет необходимо, если мы будем видеть усиление рисков в этом сегменте», — сказала она (цитата по «Интерфакс»).
ЦБ неоднократно говорил о рисках, связанных с ускоренным ростом потребительского кредитования в России. По словам Даниловой, с начала пандемии коронавируса доля заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80% (те, что ежемесячно отдают на платежи по ссудам более 80% дохода) выросла с 23 до 31% в III квартале этого года. Кроме того, сейчас каждый пятый кредит выдан на срок более пяти лет.
Ввиду этого депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, наделяющий ЦБ правом вводить прямые количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов. 21 октября нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении. Кроме того, президент России Владимир Путин поручил принять этот законопроект до 1 декабря 2021 г.
Данилова отметила, что ЦБ продолжит следить за ситуацией на рынке и динамикой роста долговой нагрузки населения. По ее словам, если сейчас в секторе ипотеки растет число новых клиентов, то в потребкредитовании увеличивается уровень закредитованность тех, у кого уже есть ссуды.
Глава департамента добавила, что, возможно, вводить количественные ограничения не понадобится и будет достаточно уже предпринятых мер. Так, в этом году регулятор дважды повысил банкам макропруденциальные надбавки по потребкредитам — с 1 июля и 1 октября. Кроме того, ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных с июля 2019 г. 7,5% годовых. Таким образом, с начала 2021 г. показатель вырос с исторически минимальных 4,25% годовых на 3,25 п. п.
11 ноября Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что в России установлен досрочный рекорд по выдаче кредитов наличными. В январе — октябре этого года банки предоставили населению 15,8 млн кредитов наличными — на 36% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В 2020 г. граждане оформили 4,5 млн подобных ссуд.