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Центробанк Турции снизил ставку, несмотря на инфляцию и падение лиры

Ведомости

Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 16 до 15%, сообщил Reuters. О таком решении регулятор заявил на фоне рекордного падения курса турецкой лиры — по данным на 16:05 мск, ее курс составил 10,96 лиры за доллар, с момента открытия упав на 3%. Год назад доллар стоил 6,9 лиры. При этом потребительская инфляция в Турции в сентябре достигла почти 20% в годовом выражении.

17 ноября президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган предупредил, что Турция продолжит снижать ключевую ставку из-за проблем в экономике. «Мы пережили много атак на нашу экономику. Надо понимать, что ставка – причина, инфляция – следствие. Мы уберем с плеч народа эту беду – высокую ставку», — подчеркнул турецкий лидер.

Ключевая ставка в Турции снижается уже второй раз за месяц. В октябре она уменьшилась с 18 до 16%. Падение курса турецкой валюты связывают с кадровыми перестановками в Центробанке, проводимыми Эрдоганом.

В середине прошлого месяца он уволил трех высокопоставленных служащих Центробанка, в том числе двух заместителей его главы, которые были не согласны со снижением ставки. Также по инициативе Эрдогана был снят глава Центробанка Начи Агбал, выступавший за повышение ставки из-за инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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