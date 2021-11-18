Центробанк Турции снизил ставку, несмотря на инфляцию и падение лиры
Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 16 до 15%, сообщил Reuters. О таком решении регулятор заявил на фоне рекордного падения курса турецкой лиры — по данным на 16:05 мск, ее курс составил 10,96 лиры за доллар, с момента открытия упав на 3%. Год назад доллар стоил 6,9 лиры. При этом потребительская инфляция в Турции в сентябре достигла почти 20% в годовом выражении.
17 ноября президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган предупредил, что Турция продолжит снижать ключевую ставку из-за проблем в экономике. «Мы пережили много атак на нашу экономику. Надо понимать, что ставка – причина, инфляция – следствие. Мы уберем с плеч народа эту беду – высокую ставку», — подчеркнул турецкий лидер.
Ключевая ставка в Турции снижается уже второй раз за месяц. В октябре она уменьшилась с 18 до 16%. Падение курса турецкой валюты связывают с кадровыми перестановками в Центробанке, проводимыми Эрдоганом.
В середине прошлого месяца он уволил трех высокопоставленных служащих Центробанка, в том числе двух заместителей его главы, которые были не согласны со снижением ставки. Также по инициативе Эрдогана был снят глава Центробанка Начи Агбал, выступавший за повышение ставки из-за инфляции.