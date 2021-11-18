Центробанк Турции снизил ставку, несмотря на инфляцию и падение лиры

Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 16 до 15%, сообщил Reuters. О таком решении регулятор заявил на фоне рекордного падения курса турецкой лиры — по данным на 16:05 мск, ее курс составил 10,96 лиры за доллар, с момента открытия упав на 3%. Год назад доллар стоил 6,9 лиры. При этом потребительская инфляция в Турции в сентябре достигла почти 20% в годовом выражении.