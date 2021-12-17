ЦБ отозвал лицензию у НКО «Премиум» за операции с онлайн-казино

«Премиум» зарегистрировали 21 февраля 2013 г., следует из информации на сайте организации. НКО является оператором по переводу средств, в том числе в электронном виде, в рамках электронного кошелька «Telepay Онлайн». Основным партнером организации назван оператор по приему платежей «Уральский Процессинговый Центр».