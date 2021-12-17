ЦБ отозвал лицензию у НКО «Премиум» за операции с онлайн-казино
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум» за проведение расчетов между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Такое сообщение опубликовано на сайте регулятора.
Уточняется, что НКО нарушала законодательство России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К организации неоднократно применялись меры в течение последнего года.
«Премиум» занимала 359 место в банковской системе России. Участником системы страхования вкладов она не являлась. В НКО назначена временная администрация ЦБ.
«Премиум» зарегистрировали 21 февраля 2013 г., следует из информации на сайте организации. НКО является оператором по переводу средств, в том числе в электронном виде, в рамках электронного кошелька «Telepay Онлайн». Основным партнером организации назван оператор по приему платежей «Уральский Процессинговый Центр».