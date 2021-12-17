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ЦБ отозвал лицензию у НКО «Премиум» за операции с онлайн-казино

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум» за проведение расчетов между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Такое сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Уточняется, что НКО нарушала законодательство России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К организации неоднократно применялись меры в течение последнего года.

«Премиум» занимала 359 место в банковской системе России. Участником системы страхования вкладов она не являлась. В НКО назначена временная администрация ЦБ.

«Премиум» зарегистрировали 21 февраля 2013 г., следует из информации на сайте организации. НКО является оператором по переводу средств, в том числе в электронном виде, в рамках электронного кошелька «Telepay Онлайн». Основным партнером организации назван оператор по приему платежей «Уральский Процессинговый Центр». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных