Набиуллина назвала политику ЦБ недостаточно жесткой для снижения инфляции до 4%
Текущая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России с ключевой ставкой на уровне 8,5% недостаточно жесткая для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%, заявила в ходе пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
«Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока еще не добрали той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году, поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сказала она.
Набиуллина подчеркнула, что сейчас говорить о завершении ужесточения ДКП «уж точно рано». В будущем ЦБ может еще несколько раз повысить ключевую ставку, добавила она, отметив при этом, что такая вероятность снизилась по сравнению с октябрьскими ожиданиями совета директоров.
Глава регулятора пояснила, что даже при неизменной ключевой ставке степень жесткости ДКП может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся. По итогам ноября годовая инфляция составила рекордные с января 2016 г. 8,4%. Инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев, по данным на 16 декабря, достигли 14,8% — максимума с февраля 2016 г.
Набиуллина считает, что по итогам года инфляция в России будет примерно 8%. Это выше прогноза ЦБ, установленного в диапазоне 7,4-7,9%. Аналогичного мнения придерживается Минэкономразвития.
На сегодняшнем заседании совет директоров регулятора повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 8,5% годовых. Теперь показатель находится на рекордном с октября 2017 г. уровне. Это повышение стало седьмым за год. Ужесточая ДКП, ЦБ стремится вернуть инфляцию к 4%. Из пресс-релиза регулятора следует, что этой цели удастся достичь к концу 2022 г.
15 ноября Набиуллина сказала, что ЦБ опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Она пояснила, что меры, которые предпринимаются для борьбы с инфляцией, действуют с временным лагом: их влияние полностью реализовывается через три-шесть кварталов.