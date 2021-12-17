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Финансы

Набиуллина назвала политику ЦБ недостаточно жесткой для снижения инфляции до 4%

Ведомости

Текущая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России с ключевой ставкой на уровне 8,5% недостаточно жесткая для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%, заявила в ходе пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока еще не добрали той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году, поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что сейчас говорить о завершении ужесточения ДКП «уж точно рано». В будущем ЦБ может еще несколько раз повысить ключевую ставку, добавила она, отметив при этом, что такая вероятность снизилась по сравнению с октябрьскими ожиданиями совета директоров.

Глава регулятора пояснила, что даже при неизменной ключевой ставке степень жесткости ДКП может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся. По итогам ноября годовая инфляция составила рекордные с января 2016 г. 8,4%. Инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев, по данным на 16 декабря, достигли 14,8% — максимума с февраля 2016 г. 

Набиуллина считает, что по итогам года инфляция в России будет примерно 8%. Это выше прогноза ЦБ, установленного в диапазоне 7,4-7,9%. Аналогичного мнения придерживается Минэкономразвития.

На сегодняшнем заседании совет директоров регулятора повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 8,5% годовых. Теперь показатель находится на рекордном с октября 2017 г. уровне. Это повышение стало седьмым за год. Ужесточая ДКП, ЦБ стремится вернуть инфляцию к 4%. Из пресс-релиза регулятора следует, что этой цели удастся достичь к концу 2022 г. 

15 ноября Набиуллина сказала, что ЦБ опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Она пояснила, что меры, которые предпринимаются для борьбы с инфляцией, действуют с временным лагом: их влияние полностью реализовывается через три-шесть кварталов.

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных