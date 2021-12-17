Набиуллина назвала политику ЦБ недостаточно жесткой для снижения инфляции до 4%

На сегодняшнем заседании совет директоров регулятора повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 8,5% годовых. Теперь показатель находится на рекордном с октября 2017 г. уровне. Это повышение стало седьмым за год. Ужесточая ДКП, ЦБ стремится вернуть инфляцию к 4%. Из пресс-релиза регулятора следует, что этой цели удастся достичь к концу 2022 г.