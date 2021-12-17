Газета
Финансы

Набиуллина предостерегла россиян от ажиотажных дорогих покупок

Ведомости

Граждане, которые стремятся быстрее купить дорогостоящие товары, ожидая их резкого подорожания, могут ошибиться и в итоге переплатить, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Когда цены растут, возможны такие ажиотажные покупки. И эти ажиотажные покупки действительно могут оказаться ошибочными с точки зрения в том числе того, как люди могут оценить будущую динамику цен на подобные товары», — сказала она.

ЦБ намерен обеспечить ценовую стабильность и при достижении этой цели резкого роста стоимости товаров больше не произойдет, отметила Набиуллина. В итоге некоторая продукция может начать дешеветь или дорожать, но более медленными темпами по сравнению с остальными, пояснила она.

«Сейчас тяжело сказать, по каким товарам это может происходить, но это, конечно, нужно учитывать, чтобы не просчитаться в таких дорогостоящих покупках — особенно если они осуществляются в кредит. Здесь, конечно, нужно воздержаться от эмоциональных покупок, чтобы не переплатить за товары, если упадут на них цены», — резюмировала глава ЦБ.

Приобретая что-либо в кредит вне зависимости от ставок нужно соизмерять это со своим уровнем доходов, отметила Набиуллина. Также необходимо учитывать ожидания по темпам роста доходов и осознавать, как будущие доходы позволят обслуживать кредит для того, чтобы не пришлось сокращать объемы потребления.

По данным ЦБ на 16 декабря, инфляционные ожидания населения России достигли максимальных с февраля 2016 г. 14,8%. По итогам ноября годовая инфляция в стране составила 8,4%, что значительно выше цели ЦБ в 4%. К 13 декабря показатель снизился до 8,11%, сообщало Минэкономразвития. 

Ранее по теме: Песков объяснил высокую инфляцию в России внешним и внутренним давлением

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных