Набиуллина предостерегла россиян от ажиотажных дорогих покупок
Граждане, которые стремятся быстрее купить дорогостоящие товары, ожидая их резкого подорожания, могут ошибиться и в итоге переплатить, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«Когда цены растут, возможны такие ажиотажные покупки. И эти ажиотажные покупки действительно могут оказаться ошибочными с точки зрения в том числе того, как люди могут оценить будущую динамику цен на подобные товары», — сказала она.
ЦБ намерен обеспечить ценовую стабильность и при достижении этой цели резкого роста стоимости товаров больше не произойдет, отметила Набиуллина. В итоге некоторая продукция может начать дешеветь или дорожать, но более медленными темпами по сравнению с остальными, пояснила она.
«Сейчас тяжело сказать, по каким товарам это может происходить, но это, конечно, нужно учитывать, чтобы не просчитаться в таких дорогостоящих покупках — особенно если они осуществляются в кредит. Здесь, конечно, нужно воздержаться от эмоциональных покупок, чтобы не переплатить за товары, если упадут на них цены», — резюмировала глава ЦБ.
Приобретая что-либо в кредит вне зависимости от ставок нужно соизмерять это со своим уровнем доходов, отметила Набиуллина. Также необходимо учитывать ожидания по темпам роста доходов и осознавать, как будущие доходы позволят обслуживать кредит для того, чтобы не пришлось сокращать объемы потребления.
По данным ЦБ на 16 декабря, инфляционные ожидания населения России достигли максимальных с февраля 2016 г. 14,8%. По итогам ноября годовая инфляция в стране составила 8,4%, что значительно выше цели ЦБ в 4%. К 13 декабря показатель снизился до 8,11%, сообщало Минэкономразвития.