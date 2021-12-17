Набиуллина предостерегла россиян от ажиотажных дорогих покупок

«Сейчас тяжело сказать, по каким товарам это может происходить, но это, конечно, нужно учитывать, чтобы не просчитаться в таких дорогостоящих покупках — особенно если они осуществляются в кредит. Здесь, конечно, нужно воздержаться от эмоциональных покупок, чтобы не переплатить за товары, если упадут на них цены», — резюмировала глава ЦБ.