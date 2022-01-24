СМИ: Uncredit передумала приобретать банк «Открытие»
Итальянская группа Unicredit передумала приобретать банк «Открытие» у Центробанка из-за риска санкций и геополитической напряженности между Россией и Западом, сообщило издание bne IntelliNews и газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Так, bne IntelliNews сообщает, что главной причиной отказа Unicredit от покупки «Открытия» являются санкционные риски, о которых стало известно 12 января — на следующий день после публикации Bloomberg об интересе итальянской группы к российскому банку.
12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.
Помимо санкционных рисков, инвесторы негативно реагировали на сообщения о возможной сделке. После выхода 11 января публикации о возможной сделке акции Unicredit на Миланской бирже дешевели два дня подряд, уточняет bne IntelliNews.
Источник «Коммерсанта» из топ-10 крупнейших российских банков говорит, что даже если у итальянской группы был интерес к покупке «Открытия», «после 12 января он мгновенно испарился — слишком велики риски учитывая геополитическую обстановку». Источник издания, близкий к Центробанку, сообщил, что изначально серьезного интереса у Unicredut не было как такового и что итальянская группа была в составе участников скорее для увеличения числа интересантов.
Опрошенные изданием эксперты полагают, что на сегодняшний день только российских игроков можно всерьез рассматривать в качестве потенциальных стратегических инвесторов на банк «Открытие». По словам директора финансовых сервисов S&P Сергея Воронченко, за последние десять лет доля иностранных игроков на банковском рынке уже сократилась с 18% до 11%.
12 января представитель Центробанка говорил «Ведомостям», что Банк России получил несколько сообщений от стратегических инвесторов о намерении участвовать в покупке банка «ФК Открытие». Собеседник при этом добавлял, что публичное размещение акций банка (IPO) все еще остается одним из вариантов стратегии выхода. Помимо Unicredit интересантами назывались также структуры Газпромбанка и группа «Регион» – «Россиум».
ЦБ объявил о начале поисков претендентов на покупку «ФК Открытие» в августе 2021 г. Продажа может пройти по одному из двух сценариев: передача контрольного пакета 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или IPO части акций банка на бирже. Заявки от потенциальных стратегических инвесторов Банк России принимал до 22 октября.
«ФК Открытие» стал первым банком, который ЦБ в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора: ЦБ стал владельцем 99,9% акций банка, а позднее присоединил к нему Бинбанк, попавший на санацию вскоре после «Открытия».
Центробанк потратил на докапитализацию санируемого «ФК Открытие» почти 500 млрд руб. Объединенный банк занимает в России восьмое место по активам (2,9 трлн руб.) по итогам III квартала 2021 г. Санация «ФК Открытие» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле 2019 г. До санации основным бенефициаром банка был Вадим Беляев.
За 9 месяцев 2021 г. группа «ФК Открытие» заработала 58,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – в два раза больше, чем год назад. Кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился на 18% до 2 трлн руб.