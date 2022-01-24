СМИ: Uncredit передумала приобретать банк «Открытие»

Источник «Коммерсанта» из топ-10 крупнейших российских банков говорит, что даже если у итальянской группы был интерес к покупке «Открытия», «после 12 января он мгновенно испарился — слишком велики риски учитывая геополитическую обстановку». Источник издания, близкий к Центробанку, сообщил, что изначально серьезного интереса у Unicredut не было как такового и что итальянская группа была в составе участников скорее для увеличения числа интересантов.