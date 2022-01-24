ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — отметили в ЦБ. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, добавили там. Регулятор подчеркнул, что «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой нестабильности».