ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
Центральный банк на фоне падения рубля приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора. Приостановка покупки валюты началась с 15.00 мск 24 января, дата возобновления пока не определена.
«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — отметили в ЦБ. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, добавили там. Регулятор подчеркнул, что «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой нестабильности».
Рубль отреагировал ростом на заявления Центробанка, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара опустился ниже 79 руб., и на 16.00 мск он торговался на уровне 78,75 руб., курс евро опустился к уровню 89 руб.
Индексы Мосбиржи и РТС слегка отыграли падение. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов, при этом падение индекса составляло 5,52% (до заявления регулятора индекс терял около 7%). Долларовый индекс РТС теряет 7%, до заявления падение составляло более 8,5%.
Сегодня в ходе торгов курс доллара превысил отметку в 79 руб. впервые с ноября 2020 г., курс евро превысил 89 руб. впервые с июля 2021 г.