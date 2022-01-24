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Финансы

ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Ведомости

Центральный банк на фоне падения рубля приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора. Приостановка покупки валюты началась с 15.00 мск 24 января, дата возобновления пока не определена.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — отметили в ЦБ. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, добавили там. Регулятор подчеркнул, что «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой нестабильности». 

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Рубль отреагировал ростом на заявления Центробанка, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара опустился ниже 79 руб., и на 16.00 мск он торговался на уровне 78,75 руб., курс евро опустился к уровню 89 руб.

Индексы Мосбиржи и РТС слегка отыграли падение. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов, при этом падение индекса составляло 5,52% (до заявления регулятора индекс терял около 7%). Долларовый индекс РТС теряет 7%, до заявления падение составляло более 8,5%. 

Сегодня в ходе торгов курс доллара превысил отметку в 79 руб. впервые с ноября 2020 г., курс евро превысил 89 руб. впервые с июля 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных