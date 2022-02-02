Райффайзенбанк первым в Европе зарезервировал средства на случай санкций против России

Помимо санкций против российского энергосектора обсуждаются также варианты полной заморозки российских активов и запрет на операции для избранной группы российских банков, дополнительных ограничений на операции с суверенным долгом России, ограничений на рынке капитала для российских государственных предприятий и запрет на торговлю для некоторых из них. Помимо этого страны ЕС и США обсуждают введение ограничений на экспорт из России некоторых металлов и химических веществ, ограничения на ввоз в строну отдельных предметов роскоши и высокотехнологичных товаров, ужесточение ограничений на торговлю товарами, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, а также запреты на поездки и замораживание активов крупных бизнесменов, ограничения на инвестиции в России.