Райффайзенбанк первым в Европе зарезервировал средства на случай санкций против России
Австрийский Райффайзенбанк первым из крупных европейских банков зарезервировал средства на случай введения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, пишет Bloomberg. Банк сообщил, что выделил 25 млн евро на покрытие геополитических рисков на Украине и 21 млн евро на случай введения санкций против России.
«Наши банки в России и на Украине находятся в хорошей форме», — заявил генеральный директор Raiffeisen Bank Internationa Йоханн Штробль. «Бизнес идет нормально, несмотря на геополитическую напряженность. Тем не менее мы очень внимательно следим за развитием событий», — отметил он.
Как уточняет Bloomberg, объем инвестиций Райффайзенбанка в Россию составляет 22,9 млрд евро, из них 9% от этой суммы, то есть 2,06 млрд евро, могут затронуть возможные санкции, подчитал банк. Около 4% от этой суммы приходится на вложения в гособлигации, 3% — в активы, связанные с предполагаемыми объектами санкций, 3% — с российскими банками.
По подсчетам кредитной организации, на российских клиентов приходится 11,5% от общего объема кредитов Райффайзенбанка, а на долю Украины — 2,2%.
На прошлой неделе итальянская банковская группа Unicredit заявила, что готова справиться с последствиями любых возможных санкций против России, как это уже делалось в прошлом, и не ожидает серьезного удара. Итальянский кредитор «постоянно оценивает и пересматривает меры по смягчению последствий, пытаясь предвидеть, какими могут быть санкции», заявила генеральный директор Андреа Орсель. Группа также предупреждала о негативном влиянии эскалации на Украине на мировую экономику. «Ожидается, что негативное экономическое воздействие в основном будет вызвано потенциальным энергетическим шоком, особенно для более уязвимых стран, таких как Германия, возможной напряженностью на финансовых рынках и, в меньшей степени, в торговых каналах», — говорилось в заявлении.
28 января издание Financial Times сообщило, что Великобритания и страны Евросоюза разрабатывают санкции против новых проектов России в газовой сфере, которые могут быть введены в случае военного вторжения на Украину. По данным собеседников издания, предполагаемые меры призваны значительно сократить финансирование и передачу технологий для таких проектов. Они станут частью более масштабного пакета экономических санкций, степень их жесткости будет зависеть от масштаба российского «наступления».
Помимо санкций против российского энергосектора обсуждаются также варианты полной заморозки российских активов и запрет на операции для избранной группы российских банков, дополнительных ограничений на операции с суверенным долгом России, ограничений на рынке капитала для российских государственных предприятий и запрет на торговлю для некоторых из них. Помимо этого страны ЕС и США обсуждают введение ограничений на экспорт из России некоторых металлов и химических веществ, ограничения на ввоз в строну отдельных предметов роскоши и высокотехнологичных товаров, ужесточение ограничений на торговлю товарами, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, а также запреты на поездки и замораживание активов крупных бизнесменов, ограничения на инвестиции в России.
Обсуждение новых санкций против Москвы началось на фоне публикаций в ряде западных СМИ, в том числе в Bloomberg, в которых говорилось о стягивании российских войск к границе с Украиной. По оценке Совета национальной безопасности Украины, на рубежах страны сосредоточено около 127 000 российских военнослужащих. В госдепе считают, что Россия может применить военную силу к западному соседу уже в феврале.
В январе США, Великобритания, Канада и Австралия начали эвакуировать из страны своих дипломатов или членов их семей, а НАТО объявил об усилении военного присутствия в Восточной Европе (при этом альянс отказывается отправлять свои войска на Украину). В Москве планы военной агрессии категорически отрицают и заявляют, что перемещают войска на территории России по своему усмотрению.