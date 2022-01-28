Unicredit подтвердила отказ от покупки банка «Открытие»

В своей речи топ-менеджер сказал, что решение принято с учетом «геополитической обстановки». По данным газеты, Unicredit имеет значительное влияние в России, поэтому Европейский центральный банк рекомендовал группе подготовиться к международным санкциям в отношении страны, если та вторгнется на Украину. При этом вчера директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев назвал неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Он подчеркнул, что планов нападать на кого-либо у России нет. Сценарии о вторжении он назвал «придуманными» и обвинил Запад в искусственном нагнетании ситуации.