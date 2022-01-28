Unicredit подтвердила отказ от покупки банка «Открытие»
Итальянская группа Unicredit передумала приобретать банк «Открытие» из-за эскалации напряженности вокруг Украины, которая может привести к введению новых санкций против России, заявил на пресс-конференции генеральный директор европейской организации Андреа Орчел. Его слова приводит Financial Times (FT).
В своей речи топ-менеджер сказал, что решение принято с учетом «геополитической обстановки». По данным газеты, Unicredit имеет значительное влияние в России, поэтому Европейский центральный банк рекомендовал группе подготовиться к международным санкциям в отношении страны, если та вторгнется на Украину. При этом вчера директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев назвал неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Он подчеркнул, что планов нападать на кого-либо у России нет. Сценарии о вторжении он назвал «придуманными» и обвинил Запад в искусственном нагнетании ситуации.
Как уточняет издание, 26 января Орчел принял участие во встрече президента России Владимира Путина с руководителями крупнейших предприятий Италии. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
В своей отчетности, обнародованной сегодня, Unicredit предупредил о негативном влиянии эскалации на Украины на мировую экономику. «Ожидается, что негативное экономическое воздействие в основном будет вызвано потенциальным энергетическим шоком, особенно для более уязвимых стран, таких как Германия, возможной напряженностью на финансовых рынках и, в меньшей степени, в торговых каналах», — приводит FT сообщение группы.
11 января Bloomberg сообщил, что Unicredit заинтересовался покупкой «Открытия». Однако на следующий день на сайте сената США появился законопроект, в котором было предложено в случае вторжения России на Украину ввести против первой санкции. В частности, документ предполагал ограничения для минимум трех из 12 указанных российских финансовых институтов — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московского кредитного банка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, Совкомбанка, Транскапиталбанка.
Это стало причиной, по которой Unicredit решила отказаться от сделки, сообщили 24 января со ссылкой на источники bne IntelliNews и «Коммерсантъ». Опрошенные последним эксперты выразили мнение, что теперь всерьез рассматривать в качестве потенциальных стратегических инвесторов на банк «Открытие» можно лишь российских игроков. При этом еще осенью «Коммерсантъ» писал, что на «Открытие» претендуют структуры Газпромбанка и группа «Регион» — «Россиум».
Банк России объявил о поиске претендентов на покупку «Открытия» в августе 2021 г. Отмечалось, что продажа может пройти по одному из двух сценариев: передача контрольного пакета 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или IPO части акций банка на бирже. Заявки от потенциальных стратегических инвесторов регулятор принимал до 22 октября.
«Открытие» стал первым банком, который ЦБ в августе 2017 г. санировал по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор стал владельцем 99,9% акций банка, а позднее присоединил к нему Бинбанк, попавший на санацию вскоре после «Открытия». На докапитализацию кредитной организации ЦБ потратил почти 500 млрд руб. Объединенный банк занимает в России восьмое место по активам (2,9 трлн руб.) по итогам III квартала 2021 г. В целом финансовое оздоровление «Открытия» длилось два года и завершилось в июле 2019 г.
За 9 месяцев 2021 г. группа «ФК Открытие» заработала 58,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО — в два раза больше, чем год назад. Кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился на 18% до 2 трлн руб.