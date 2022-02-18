Сбербанк повысил ставки по нескольким вкладам
«С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — Сбервкладу и Сбервкладу прайм: рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно. Теперь максимальная доходность (с учётом капитализации процентов) по Сбервкладу прайм составит 9,5%», — говорится в сообщении. Кроме того, ставка по вкладу «Промо управляй» выросла на 1,05-1,25 п. п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока вклада.
15 февраля президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк может пересмотреть ставки по всем вкладам и кредитам в течение недели после повышения ставки ЦБ на 1 п. п.
11 февраля ЦБ восьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Она была увеличена сразу на один процентный пункт и теперь составляет 9,5% годовых. Сообщалось, что повысить ставки по вкладам и кредитам на этом фоне намерен ряд банков, включая Альфа-банк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк Дом.РФ, «Почта банк» и «Абсолют банк».
Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 п. п. до 10,3%. Кредит на строительство жилого дома банк начал выдавать под 10,6%, эта ставка выросла на 0,5 п. п. Условия по льготным ипотечным программам остались прежними: от 5,8% на новостройки, от 4,7% по семейной ипотеке и от 0,1% — по «Дальневосточной ипотеке».