Сбербанк повысил ставки по нескольким вкладам

Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 п. п. до 10,3%. Кредит на строительство жилого дома банк начал выдавать под 10,6%, эта ставка выросла на 0,5 п. п. Условия по льготным ипотечным программам остались прежними: от 5,8% на новостройки, от 4,7% по семейной ипотеке и от 0,1% — по «Дальневосточной ипотеке».