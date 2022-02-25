Пользователи пожаловались на сбой в работе Сбербанка, ВТБ и Райффайзенбанка
Клиенты Сбербанка, ВТБ и Райффайзенбанка сообщили о проблемах в работе мобильных приложений кредитных организаций, следует из данных сервиса Downdetector.
К 12:30 мск о трудностях с работой «Сбербанк Онлайн» сообщили 354 человека. 41% из них заявил, что не может перевести средства, у 34% не получается воспользоваться онлайн-банкингом, у 25% — войти в приложение.
В пресс-службе Сбербанка сообщили «Ведомостям», что «все сервисы банка предоставляются в штатном режиме». Ранее сегодня в кредитной организации заявили журналистам, что мобильная и web-версия приложения «Сбербанк Онлайн работают, как и раньше», так что клиенты могут совершать операции, как прежде. Валютные переводы также доступы, «однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено».
На сложности с приложением ВТБ пожаловались 394 человека. 55% не смогли перевести средства, 27% — войти в систему, 18% — воспользоваться мобильным банкингом. Однако в самой кредитной организации данную информацию не подтвердили.
«Приложение и интернет-версия ВТБ Онлайн работают в полном объеме за исключением валютных переводов за рубеж. Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте», — заявили в пресс-службе банка.
На работу приложения Райффайзенбанка пожаловались 219 человек. 70% — на мобильный банкинг, еще 31% пользователей не смогли войти в приложение. В пресс-службе банка подтверили технический сбой. «В Райффайзен Онлайн произошел технический сбой, мы восстанавливаем работоспособность приложения», — заявили там «Ведомостям».
Вчера США ввели санкции в отношении нескольких российских банков за военную операцию страны в Донбассе. Под ограничения попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «ФК Открытие» и Совкомбанк. У первого ограничения наложены на корреспондентские счета. В отношении остальных введены блокирующие санкции: они попали в черный список SDN. На ВТБ наложены и британские санкции. В черный список Лондона ранее были внесены банк «Россия», Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк и Индустриальный сберегательный банк.