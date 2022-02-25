Газета
Финансы

Пользователи пожаловались на сбой в работе Сбербанка, ВТБ и Райффайзенбанка

Ведомости

Клиенты Сбербанка, ВТБ и Райффайзенбанка сообщили о проблемах в работе мобильных приложений кредитных организаций, следует из данных сервиса Downdetector.

К 12:30 мск о трудностях с работой «Сбербанк Онлайн» сообщили 354 человека. 41% из них заявил, что не может перевести средства, у 34% не получается воспользоваться онлайн-банкингом, у 25% — войти в приложение.

В пресс-службе Сбербанка сообщили «Ведомостям», что «все сервисы банка предоставляются в штатном режиме». Ранее сегодня в кредитной организации заявили журналистам, что мобильная и web-версия приложения «Сбербанк Онлайн работают, как и раньше», так что клиенты могут совершать операции, как прежде. Валютные переводы также доступы, «однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено». 

На сложности с приложением ВТБ пожаловались 394 человека. 55% не смогли перевести средства, 27% — войти в систему, 18% — воспользоваться мобильным банкингом. Однако в самой кредитной организации данную информацию не подтвердили.

«Приложение и интернет-версия ВТБ Онлайн работают в полном объеме за исключением валютных переводов за рубеж. Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте», — заявили в пресс-службе банка.

На работу приложения Райффайзенбанка пожаловались 219 человек. 70% — на мобильный банкинг, еще 31% пользователей не смогли войти в приложение. В пресс-службе банка подтверили технический сбой. «В Райффайзен Онлайн произошел технический сбой, мы восстанавливаем работоспособность приложения», — заявили там «Ведомостям».

Вчера США ввели санкции в отношении нескольких российских банков за военную операцию страны в Донбассе. Под ограничения попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «ФК Открытие» и Совкомбанк. У первого ограничения наложены на корреспондентские счета. В отношении остальных введены блокирующие санкции: они попали в черный список SDN. На ВТБ наложены и британские санкции. В черный список Лондона ранее были внесены банк «Россия», Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк и Индустриальный сберегательный банк.

Ранее по теме: ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных