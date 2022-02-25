Пользователи пожаловались на сбой в работе Сбербанка, ВТБ и Райффайзенбанка

В пресс-службе Сбербанка сообщили «Ведомостям», что «все сервисы банка предоставляются в штатном режиме». Ранее сегодня в кредитной организации заявили журналистам, что мобильная и web-версия приложения «Сбербанк Онлайн работают, как и раньше», так что клиенты могут совершать операции, как прежде. Валютные переводы также доступы, «однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено».