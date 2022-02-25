ЦБ объявил новые послабления для финансового сектора
Банк России вводит новые меры по поддержке финансового сектора в связи с возросшей волатильностью из-за событий на Украине, сообщает пресс-служба регулятора.
До 31 декабря 2022 г. будут действовать послабления по нормативам краткосрочной ликвидности для системно значимых банков и брокеров. К 13 банкам из списка системно значимых не будут применять меры воздействия за снижение фактического значения норматива как при оттоках денежных средств, так и в силу обесценения стоимости высоколиквидных активов, а также ограниченной возможности по пролонгации договоров привлечения денежных средств на срок свыше 30 дней. Брокеров также не будут наказывать за нарушения норматива.
Страховым компаниям разрешается до конца года использовать фиксированную величину курсов иностранных валют по состоянию на 18 февраля для расчета обязательных нормативов (ранее аналогичная мера была принята в отношении кредитных организаций). «При использовании курсов валют и цен финансовых инструментов по состоянию на 18 февраля 2022 года страховые компании также могут применять фиксированные по состоянию на 18 февраля 2022 года значения кривой бескупонной доходности», — уточняет ЦБ.
Кроме того, до 30 июня будет отменено ограничение на полную стоимость потребительских кредитов для банков при заключении договоров. «При этом действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь предоставляемым необеспеченным потребительским кредитам сохраняется неизменной (повышенные надбавки по высоким ПСК) и будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам», — говорится в сообщении. Это решение вступит в силу с момента официального опубликования нормативного акта.
ЦБ также инициирует обсуждение вопроса о снижении до нуля дополнительных ставок страховых взносов для банков — участников системы страхования вкладов по вкладам в рублях и иностранной валюте. С 28 февраля регулятор распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по требованиям к корпоративным клиентам в иностранной валюте в объеме 158 млрд руб.
Банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Если банк планирует использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость), этот пункт становится обязательным, заявили в ЦБ.
Во вторник, 22 февраля, ЦБ уже объявил ряд мер поддержки для российского финансового сектора. В частности, финансовым организациям разрешено до 1 октября отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 г., а также использовать курсы иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов по состоянию на эту дату.