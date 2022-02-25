ЦБ объявил новые послабления для финансового сектора

До 31 декабря 2022 г. будут действовать послабления по нормативам краткосрочной ликвидности для системно значимых банков и брокеров. К 13 банкам из списка системно значимых не будут применять меры воздействия за снижение фактического значения норматива как при оттоках денежных средств, так и в силу обесценения стоимости высоколиквидных активов, а также ограниченной возможности по пролонгации договоров привлечения денежных средств на срок свыше 30 дней. Брокеров также не будут наказывать за нарушения норматива.