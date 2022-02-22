ЦБ объявил о поддержке финансового сектора

ЦБ объявил о поддержке финансового сектораБанки смогут оценивать акции и облигации по котировкам 18 февраля, а также не переоценивать валютные активы
Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке, говорится в опубликованном сообщении регулятора. Поэтому для адаптации финансового сектора к возросшей волатильности ЦБ объявил две меры поддержки:
– у финансовых организаций будет возможность до 1 октября 2022 г. оценивать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 г.;
– до 1 октября 2022 г. также разрешено использовать курсы иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов по состоянию на 18 февраля 2022 г. В тот день курс доллара на Московской бирже на закрытии был 77,3 руб./$ (21 февраля – 79,8 руб./$), курс евро – 87,5 руб. (90,1 руб.).
21 февраля стало для российского фондового рынка катастрофой, которой с ним не случалось со времен начала Крымской весны: на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса индекс Мосбиржи рухнул по итогам основной сессии на 10,5% до 3036 пунктов, его долларовый аналог РТС упал еще сильнее – на 13,2% (1207 пунктов).
В тот же день президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных еще в 2014 г., во время конфликта на Украине, Донецкой и Луганской народных республик: президент подписал соответствующий указ. Индекс Мосбиржи за весь торговый день 21 февраля, включая дополнительные сессии (IMOEX2) во время обращения президента, терял более 18%, но к 23:30 уже падал на 14,38%.
Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга, теряет в начале торгов вторника 3%: показатель опустился к уровням октября 2015 г., следует из данных Московской биржи.
Валютная переоценка активов и отрицательная переоценка бумаг на фоне возросшей в январе волатильности и ослабления курса рубля привели к увеличению убытков у банков. Январский обвал на рынках стоил российским банкам порядка 200 млрд руб. из-за переоценки ОФЗ на балансе, отмечал ЦБ, но в реальности кредитные организации этих расходов могут не понести, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет, пояснял тогда директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. По прогнозу ЦБ, чистая прибыль кредитных организаций в январе до переоценки ценных бумаг составит 207 млрд руб., а с ее учетом – 166 млрд руб.
Из-за обвала рынков в январе ценные бумаги на балансе Сбербанка обесценились на 104 млрд руб., писал РБК. В декабре переоценка была положительной, на уровне 11,5 млрд руб., отмечал представитель госбанка. Из-за валютной переоценки чистая прибыль ВТБ в январе сократилась в 11,2 раза – банк заработал всего 1,2 млрд руб.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что несколько крупных банков обращались в ЦБ в начале февраля с просьбой временно не учитывать убыток от переоценки ценных бумаг при расчете достаточности капитала, зафиксировав стоимость бумаг по состоянию на начало года. Но тогда в Банке России посчитали, что в послаблениях нужды нет.