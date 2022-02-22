ЦБ объявил о поддержке финансового сектора

Валютная переоценка активов и отрицательная переоценка бумаг на фоне возросшей в январе волатильности и ослабления курса рубля привели к увеличению убытков у банков. Январский обвал на рынках стоил российским банкам порядка 200 млрд руб. из-за переоценки ОФЗ на балансе, отмечал ЦБ, но в реальности кредитные организации этих расходов могут не понести, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет, пояснял тогда директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. По прогнозу ЦБ, чистая прибыль кредитных организаций в январе до переоценки ценных бумаг составит 207 млрд руб., а с ее учетом – 166 млрд руб.