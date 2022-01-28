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Финансы

ЦБ: убыток российских банков от переоценки ОФЗ в январе достиг 200 млрд рублей

Ведомости

Потери российских банков от переоценки облигаций федерального займа (ОФЗ) в их портфелях на фоне геополитических рисков с начала года достигли 200 млрд руб. Об этом говорится в обзоре банковского сектора, опубликованном ЦБ 28 января.

Регулятор отметил, что в январе доходность ОФЗ резко выросла (по данным Мосбиржи, на 1,3%) из-за возросшей волатильности. 24 января доходность по коротким выпускам ОФЗ превышала 10% годовых, а среднесрочные ОФЗ подбирались к этой отметке. Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, достиг минимума с 2016 г. На этом фоне Минфин дважды отменял аукционы по размещению российских суверенных рублевых облигаций.

В ЦБ также указали на ограниченный характер системных рисков, так как у банков накоплен существенный запас капитала, а прогнозируемая основная прибыль компенсирует убыток от переоценки.

Российский банковский сектор останется прибыльным в случае введения санкций

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Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов пояснил на брифинге в пятницу, что 200 млрд руб. — это бумажная переоценка, передает РБК. В реальности банки могут не понести этих расходов, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет. Тем не менее отрицательная переоценка за несколько дней января уже втрое превысила результаты за весь прошлый год (-65 млрд руб.).

В январе Минфин более активно по сравнению с предыдущими месяцами размещал ОФЗ, говорится в обзоре ЦБ, но в целом эмиссионная активность остается невысокой: общий объем размещенных на аукционах ОФЗ составил 116 млрд руб. При этом спрос на них вырос почти вдвое, 51% выкупили российские банки.

Как ранее сообщали «Ведомости», российский банковский сектор в случае реализации даже самого негативного сценария – введения санкций или жестких ограничений из-за коронавируса – сможет остаться прибыльным по итогам 2022 г. и заработать до 2 трлн руб. По итогам минувшего года банки заработают рекордные 2,5 трлн руб., ожидают аналитики.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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