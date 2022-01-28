ЦБ: убыток российских банков от переоценки ОФЗ в январе достиг 200 млрд рублей

Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов пояснил на брифинге в пятницу, что 200 млрд руб. — это бумажная переоценка, передает РБК. В реальности банки могут не понести этих расходов, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет. Тем не менее отрицательная переоценка за несколько дней января уже втрое превысила результаты за весь прошлый год (-65 млрд руб.).