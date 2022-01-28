ЦБ: убыток российских банков от переоценки ОФЗ в январе достиг 200 млрд рублей
Потери российских банков от переоценки облигаций федерального займа (ОФЗ) в их портфелях на фоне геополитических рисков с начала года достигли 200 млрд руб. Об этом говорится в обзоре банковского сектора, опубликованном ЦБ 28 января.
Регулятор отметил, что в январе доходность ОФЗ резко выросла (по данным Мосбиржи, на 1,3%) из-за возросшей волатильности. 24 января доходность по коротким выпускам ОФЗ превышала 10% годовых, а среднесрочные ОФЗ подбирались к этой отметке. Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, достиг минимума с 2016 г. На этом фоне Минфин дважды отменял аукционы по размещению российских суверенных рублевых облигаций.
В ЦБ также указали на ограниченный характер системных рисков, так как у банков накоплен существенный запас капитала, а прогнозируемая основная прибыль компенсирует убыток от переоценки.
Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов пояснил на брифинге в пятницу, что 200 млрд руб. — это бумажная переоценка, передает РБК. В реальности банки могут не понести этих расходов, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет. Тем не менее отрицательная переоценка за несколько дней января уже втрое превысила результаты за весь прошлый год (-65 млрд руб.).
В январе Минфин более активно по сравнению с предыдущими месяцами размещал ОФЗ, говорится в обзоре ЦБ, но в целом эмиссионная активность остается невысокой: общий объем размещенных на аукционах ОФЗ составил 116 млрд руб. При этом спрос на них вырос почти вдвое, 51% выкупили российские банки.
Как ранее сообщали «Ведомости», российский банковский сектор в случае реализации даже самого негативного сценария – введения санкций или жестких ограничений из-за коронавируса – сможет остаться прибыльным по итогам 2022 г. и заработать до 2 трлн руб. По итогам минувшего года банки заработают рекордные 2,5 трлн руб., ожидают аналитики.