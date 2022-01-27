Долларовый индекс РТС вырос более чем на 7%

Рост основных индексов Мосбиржи наблюдается на фоне заявления МИД РФ о «неприемлемости» мысли о войне с Украиной. «Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — заявил на брифинге в четверг директор департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев.