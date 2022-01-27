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Долларовый индекс РТС вырос более чем на 7%

Ведомости

Долларовый индекс РТС в четверг, 27 января, рос на 7,21% и к 17:15 мск достиг 1419,85 пункта, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи к 17:19 приблизился к отметке 3600 пунктов. К 17:20 мск он рос на 4,23% до3499,74 пункта.

Курс доллара снижался на 1,66 руб. до 77,75 руб., евро просел на 2,66 руб. до 86,73 руб. Среди лидеров падения были акции золотодобывающих компаний: Polymetal (-437%), «Петропавловска» (-1,23%) и «Полюса» (-0,69%). Наилучшую динамику показывали бумаги «Газпрома» (+8,64%), Сбербанка (+8,4%), TCS Group Holding (+8,39%), Ozon (+7,76%) и «Новатэка» (+7,63%).

Стоимость февральских фьючерсов на золото в четверг на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,68% до $1798,9 за тройскую унцию на укреплении курса доллара после заседания ФРС США. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 4,15% до $22,82 за унцию.

Рост основных индексов Мосбиржи наблюдается на фоне заявления МИД РФ о «неприемлемости» мысли о войне с Украиной. «Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — заявил на брифинге в четверг директор департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев.

Дипломат напомнил, что 24 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в настоящее время нет оснований говорить о том, что Россия собирается вторгнуться на Украину, как утверждают на Западе. Аналогичную точку зрения выразил и министр обороны республики Алексей Резников. 

Ранее по теме: Доллар упал ниже 78 рублей после заявления МИДа о неприемлемости войны с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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