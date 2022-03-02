ЦБ вновь решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи

В связи с этим Мосбиржа и СПБ биржа временно приостановили торги. ЦБ впервые с 2014 г. начал проводить валютные интервенции, так что к повторному открытию площадок рубль немного укрепился, а индексы замедлили падение. Затем ЦБ ввел временный запрет на короткие продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке. Мосбиржа стала проводить их в формате дискретного аукциона по всем акциям и депозитарным распискам.