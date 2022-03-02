Газета
Финансы

ЦБ вновь решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи

Ведомости

Центробанк решил не возобновлять 2 марта торги на фондовом рынке Мосбиржи. Исключение будет для режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетом в рублях, торговли валютой, драгоценными металлами и зеркальных контрактов на фьючерсы в режиме «Закрытие позиций».

Режим работы биржи на 3 марта Банк России объявит до 9:00 завтрашнего дня, говорится в сообщении регулятора.

Регулятор начал ограничивать торги на Московской бирже на фоне введения санкций в отношении России и высокой волатильности рубля. 28 февраля торги проходили с 10:00 до 19:00, они не открывались на фондовом рынке, срочном рынке и секции рынка СПФИ. 1 марта ЦБ решил не возобновлять торги в этих секциях. С 1 по 5 марта торги в утренние и вечерние сессии проводиться не будут.

Российский фондовый рынок стал падать в связи с военной операцией России в Донбассе, которая началась 24 февраля по решению президента страны Владимира Путина. Тогда курс доллара достиг рекордных на тот момент 89,6 руб., евро — максимальных с декабря 2014 г. 99,99 руб. Индексы IMOEX и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов.

В связи с этим Мосбиржа и СПБ биржа временно приостановили торги. ЦБ впервые с 2014 г. начал проводить валютные интервенции, так что к повторному открытию площадок рубль немного укрепился, а индексы замедлили падение. Затем ЦБ ввел временный запрет на короткие продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке. Мосбиржа стала проводить их в формате дискретного аукциона по всем акциям и депозитарным распискам.

Ранее по теме: Как повлияет на фондовый рынок 1 трлн рублей от правительства

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных