ЦБ вновь решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи
Центробанк решил не возобновлять 2 марта торги на фондовом рынке Мосбиржи. Исключение будет для режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетом в рублях, торговли валютой, драгоценными металлами и зеркальных контрактов на фьючерсы в режиме «Закрытие позиций».
Режим работы биржи на 3 марта Банк России объявит до 9:00 завтрашнего дня, говорится в сообщении регулятора.
Регулятор начал ограничивать торги на Московской бирже на фоне введения санкций в отношении России и высокой волатильности рубля. 28 февраля торги проходили с 10:00 до 19:00, они не открывались на фондовом рынке, срочном рынке и секции рынка СПФИ. 1 марта ЦБ решил не возобновлять торги в этих секциях. С 1 по 5 марта торги в утренние и вечерние сессии проводиться не будут.
Российский фондовый рынок стал падать в связи с военной операцией России в Донбассе, которая началась 24 февраля по решению президента страны Владимира Путина. Тогда курс доллара достиг рекордных на тот момент 89,6 руб., евро — максимальных с декабря 2014 г. 99,99 руб. Индексы IMOEX и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов.
В связи с этим Мосбиржа и СПБ биржа временно приостановили торги. ЦБ впервые с 2014 г. начал проводить валютные интервенции, так что к повторному открытию площадок рубль немного укрепился, а индексы замедлили падение. Затем ЦБ ввел временный запрет на короткие продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке. Мосбиржа стала проводить их в формате дискретного аукциона по всем акциям и депозитарным распискам.