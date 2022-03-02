Крупнейшие госбанки повысили ставки по депозитам
Сбербанк повысил максимальную ставку по рублевым вкладам до 21%, а в долларах — до 6%, сообщила пресс-служба банка.
«Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу "Сбервклад прайм" составит 21% на срок от 1 до 3 месяцев. Классический Сбервклад на тот же срок можно разместить под 20%», — говорится в сообщении. Ставки по вкладам в валюте составят 4% на сумму от $1000, 5% на сумму от $10 000, 6% на сумму от $100 000, добавили в компании.
До этого «Сбер» поднял ставки по вкладам 28 февраля. Банк сообщил, что с 1 марта максимальная ставка по «Сбервкладу прайм» составит 18%. По вкладу «Валютный сохраняй» в долларах ставка составила 5%, в евро – 3,5%.
Решение повысить процентную ставку по рублевым вкладам, накопительным счетам и валютным депозитам принял и ВТБ. Максимальная доходность по депозитам в рублях теперь будет 21%, в долларах — 8%, евро – 7%, говорится в сообщении банка.
«Газпромбанк» позднее сообщил о повышении ставки по вкладу «Копить» до 20% годовых при размещении 1,5 млн руб. на 91 день через интернет-банк или мобильное приложение. Также банк повысил ставку по накопительному счету «Управляй процентом» до 17% в первые два месяца, если клиент за последние 90 дней не открывал вкладов и счетов в «Газпромбанке». С третьего месяца ставка составит 15,5%.
Российские банки один за другим начали повышать проценты по вкладам – как по рублевым, так и по валютным – после резкого роста ключевой ставки с 9,5 до 20% 28 февраля. Такой радикальный шаг должен компенсировать рост девальвационных и инфляционных рисков и уберечь сбережения граждан от обесценения, сообщал ЦБ. В ряде крупных банков ставки по рублевым депозитам в этот же день достигли или превысили 20%.