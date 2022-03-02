Крупнейшие госбанки повысили ставки по депозитам

Российские банки один за другим начали повышать проценты по вкладам – как по рублевым, так и по валютным – после резкого роста ключевой ставки с 9,5 до 20% 28 февраля. Такой радикальный шаг должен компенсировать рост девальвационных и инфляционных рисков и уберечь сбережения граждан от обесценения, сообщал ЦБ. В ряде крупных банков ставки по рублевым депозитам в этот же день достигли или превысили 20%.