Клиенты Сбербанка за два дня разместили на вкладах более 1 трлн рублей

Российские банки один за другим начали повышать проценты по вкладам – как по рублевым, так и по валютным – после того, как ЦБ 28 февраля резко поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%. В ряде крупных банков ставки по рублевым депозитам в этот же день достигли или превысили 20%.