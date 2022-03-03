Клиенты Сбербанка за два дня разместили на вкладах более 1 трлн рублей
Сбербанк за два дня привлек на вклады в валюте и рублях более 1 трлн руб., сообщила пресс-служба организации.
Отмечается, что рост вкладов как в рублях, так и в валюте связан с повышением банком ставок. «Статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме», — говорится в пресс-службе.
Со 2 марта максимальная ставка по вкладу в Сбербанке в рублях составляет 21% на срок от одного до трех месяцев, в валюте — 6% на сумму от $1000.
Российские банки один за другим начали повышать проценты по вкладам – как по рублевым, так и по валютным – после того, как ЦБ 28 февраля резко поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%. В ряде крупных банков ставки по рублевым депозитам в этот же день достигли или превысили 20%.
В ЦБ объяснили решение «кардинальными изменениями» внешних условий для российской экономики на фоне западных санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине.