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Финансы

Клиенты Сбербанка за два дня разместили на вкладах более 1 трлн рублей

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Сбербанк за два дня привлек на вклады в валюте и рублях более 1 трлн руб., сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что рост вкладов как в рублях, так и в валюте связан с повышением банком ставок. «Статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме», — говорится в пресс-службе.

Со 2 марта максимальная ставка по вкладу в Сбербанке в рублях составляет 21% на срок от одного до трех месяцев, в валюте — 6% на сумму от $1000.

Российские банки один за другим начали повышать проценты по вкладам – как по рублевым, так и по валютным – после того, как ЦБ 28 февраля резко поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%. В ряде крупных банков ставки по рублевым депозитам в этот же день достигли или превысили 20%.

В ЦБ объяснили решение «кардинальными изменениями» внешних условий для российской экономики на фоне западных санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине.

Ранее по теме: Крупнейшие госбанки повысили ставки по депозитам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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