Минфин выплатил купонный доход по евробондам на $102 млн
Минфин произвел выплату купона по евробондам выпуска с погашением в 2035 г. на $102 млн, сообщает пресс-служба ведомства. Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купона по этому выпуску евробондов в понедельник, 28 марта.
«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — заявили в ведомстве.
22 марта Минфин сообщил о выплате купона по евробондам на сумму $65,6 млн, 17 марта — о выплате купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн. Министр Антон Силуанов ранее допускал, что выплаты по выпущенным с 2018 г. еврооблигациям возможны в рублях по курсу ЦБ. Фактическая возможность проведения выплат в валюте зависит от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и ЦБ распоряжаться средствами на своих валютных счетах, отмечал Минфин. Рейтинговое агентство Fith, в свою очередь, предупреждало, что проведение купонных выплат по евробондам в рублях будет считаться дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга.
США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию, начатую Россией на Украине. Точный объем замороженных активов не раскрывался. По словам Силуанова, речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов.
Помимо этого 24 марта США расширили санкции и ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы. «Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации, покрываются существующими санкциями», — говорится в материалах. В ведомстве отметили, что под введенные ранее ограничения могут попасть те, кто прямо или косвенно участвует в сделках с целью обойти санкции США, в том числе с использованием золота.