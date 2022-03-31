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Финансы

Хуснуллин назвал срок начала работы Промсвязьбанка в Крыму

Ведомости

Промсвязьбанк начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, также на полуострове могут начать работать другие крупные банки, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Крыму намного стало проще, раньше из-за санкций компании не заходили, а теперь у нас свобода: пожалуйста, заходите. Поэтому мы считаем, что Крым от этой ситуации сильно выиграл, в хорошем смысле слова, потому что сейчас инвесторов будет намного больше. Кроме Промсвязьбанка могут и другие банки зайти», — рассказах Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу привлечь в Крым 1 трлн внебюджетных инвестиций в ближайшие три-четыре года. «Конечно, без банковской системы это реализовать невозможно. Я с руководителем Промсвязьбанка Фрадковым (Петром Михайловичем) разговаривал, у них настрой зайти в ближайшее время, интегрироваться в экономику и финансовую систему полуострова. Речь о нескольких месяцах», — добавил вице-премьер.

17 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские банки и компании, которые попали под западные санкции, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». Говоря о банках, Путин отметил, что обслуживающий нужды ОПК Промсвязьбанк (со 100%-ным госучастием) уже присутствует на полуострове, но «учреждение должно уже начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Промсвязьбанк (ПСБ) в числе других попал под западные санкции.

Западные страны ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. В частности, на ВТБСовкомбанкНовикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета.

Ранее по теме: Власти Крыма проведут переговоры с Промсвязьбанком о начале работы в регионе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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