Хуснуллин назвал срок начала работы Промсвязьбанка в Крыму

«Крыму намного стало проще, раньше из-за санкций компании не заходили, а теперь у нас свобода: пожалуйста, заходите. Поэтому мы считаем, что Крым от этой ситуации сильно выиграл, в хорошем смысле слова, потому что сейчас инвесторов будет намного больше. Кроме Промсвязьбанка могут и другие банки зайти», — рассказах Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»).