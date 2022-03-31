Международные резервы России с 18 февраля сократились почти на $40 млрд
Международные резервы России по состоянию на 25 марта составили $604,4 млрд, следует из материалов ЦБ. По сравнению с 18 февраля они уменьшились на $38,8 млрд.
Среди повлиявших на сокращение факторов регулятор назвал валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютную переоценку активов.
Исторического максимума объем резервов достиг 18 февраля, тогда он составлял $643,2 млрд. К 25 февраля этот показатель уменьшился до $629,4 млрд, к 4 марта — до $608,9 млрд, к 11 марта вырос до $611,8 млрд, а к 18 марта опустился до $606,2 млрд.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
США и Евросоюз в ночь на 27 февраля объявили о введении санкций в отношении международных резервов России в ответ на военную операцию на Украине. В результате был заблокирован доступ примерно к половине из них — порядка $300 млрд, что ограничило способность ЦБ проводить валютные интервенции для поддержания курса рубля. В МИД РФ назвали заморозку международных резервов страны воровством. Минфин предупредил, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях, если ей не позволят распоряжаться своими валютными резервами.