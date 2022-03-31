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Финансы

Международные резервы России с 18 февраля сократились почти на $40 млрд

Ведомости

Международные резервы России по состоянию на 25 марта составили $604,4 млрд, следует из материалов ЦБ. По сравнению с 18 февраля они уменьшились на $38,8 млрд.

Среди повлиявших на сокращение факторов регулятор назвал валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютную переоценку активов.

Исторического максимума объем резервов достиг 18 февраля, тогда он составлял $643,2 млрд. К 25 февраля этот показатель уменьшился до $629,4 млрд, к 4 марта — до $608,9 млрд, к 11 марта вырос до $611,8 млрд, а к 18 марта опустился до $606,2 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

США и Евросоюз в ночь на 27 февраля объявили о введении санкций в отношении международных резервов России в ответ на военную операцию на Украине. В результате был заблокирован доступ примерно к половине из них — порядка $300 млрд, что ограничило способность ЦБ проводить валютные интервенции для поддержания курса рубля. В МИД РФ назвали заморозку международных резервов страны воровством. Минфин предупредил, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях, если ей не позволят распоряжаться своими валютными резервами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных