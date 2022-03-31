Международные резервы России с 18 февраля сократились почти на $40 млрд

США и Евросоюз в ночь на 27 февраля объявили о введении санкций в отношении международных резервов России в ответ на военную операцию на Украине. В результате был заблокирован доступ примерно к половине из них — порядка $300 млрд, что ограничило способность ЦБ проводить валютные интервенции для поддержания курса рубля. В МИД РФ назвали заморозку международных резервов страны воровством. Минфин предупредил, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях, если ей не позволят распоряжаться своими валютными резервами.