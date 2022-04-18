ЦБ оценил отток средств физлиц из банков в начале спецоперации в 2,4 трлн рублей
В конце февраля — начале марта отток средств физических лиц из банков составил 2,4 трлн руб., сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
«Введение санкций вызвало сильную рыночную волатильность, что само по себе тоже достаточный вызов, но к этому добавилась и нервозность населения. В конце февраля — начале марта отток средств граждан составил 2,4 трлн руб. — это большие цифры», — сказала председатель ЦБ.
По ее словам, оперативные меры Банка России, такие как расширение возможности привлечения ликвидности со стороны регулятора, повышение ключевой ставки и, как следствие, рост ставок по депозитам, а также подкрепление банков наличными, «чтобы у людей не возникало никаких сомнений в доступности их средств», позволило постепенно возвращать деньги населения в банковскую систему.
«Мы видим в первой декаде апреля вклады уже выросли на 1,6%», — отметила Набиуллина. В марте Центробанк сообщал, что на начало февраля на депозитах в банках находилось 21,6 трлн руб., из них доля валютных вкладов составляла 20%, или 4,2 трлн руб.
После начала военной спецоперации на Украине ЦБ ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Планировалось, что до 9 сентября в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. В случае необходимости выезда за рубеж ЦБ советовал расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается эта карта. Однако сегодня вступили в силу послабления — с 18 апреля ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту. Банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.
Также россияне, которые открыли счета или вклады до 9 марта и не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, с 11 апреля могут снимать доллары и евро с лимитом в $10 000. Такой порядок будет действовать до 9 сентября. Средства больше лимита можно будет получить в рублях.
1 апреля Центробанк также смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Лимит был увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за границей. Изменения не касаются нерезидентов из недружественных стран, поддерживающих санкции против России.