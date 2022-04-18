ЦБ оценил отток средств физлиц из банков в начале спецоперации в 2,4 трлн рублей

После начала военной спецоперации на Украине ЦБ ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Планировалось, что до 9 сентября в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. В случае необходимости выезда за рубеж ЦБ советовал расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается эта карта. Однако сегодня вступили в силу послабления — с 18 апреля ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту. Банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.