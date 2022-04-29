ЦБ дал прогноз инфляции в России на уровне 18-23%

Накануне председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что россияне будут жить в очень сложной ситуации в ближайшие 1,5-2 года, поэтому нужно оценить свои силы и ресурсы. Он отметил, что в 2022 г. инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 г. — более 6%. Кудрин оценил дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики в этом году более чем в 4 трлн руб.