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Финансы

ЦБ дал прогноз инфляции в России на уровне 18-23%

Ведомости

Годовая инфляция в 2022 г. с учетом проводимой денежно-кредитной политики составит 18-23%, прогнозирует Банк России. В 2023 г. она снизится до 5-7%, а в 2024 г. вернутся к целевому значению в 4%, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте», — говорится в сообщении. По оценке ЦБ на 22 апреля, годовая инфляция составила 17,6% (после 16,7% в марте). Текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта, отмечает регулятор. Замедление инфляции ЦБ связывает с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности — на этом фоне в апреле снизились инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 29 апреля, принял решение понизить ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Основным аргументом в пользу смягчения политики регулятор назвал замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом. Это произошло «за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности».

Накануне председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что россияне будут жить в очень сложной ситуации в ближайшие 1,5-2 года, поэтому нужно оценить свои силы и ресурсы. Он отметил, что в 2022 г. инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 г. — более 6%. Кудрин оценил дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики в этом году более чем в 4 трлн руб.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Минэкономразвития предварительно спрогнозировало падение ВВП России в 2022 г. на 8,8% в базовом варианте, а в консервативном — на 12,4%. Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 г.

Ранее по теме: ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных