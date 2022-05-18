Новак заявил о договоренности с Турцией по приему карт «Мир» в отелях и банкоматах
Россия и Турция договорились о начале приема карт платежной системы «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.
По его словам, Россия и Турция обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах в торговле. «Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах», — сказал Новак.
Кроме того, по его словам, Россия и Турция договорились об увеличении числа авиарейсов как со стороны России, так и со стороны Турции для сохранения туристического потока. «Это обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока», — сказал Новак, отметив, что в прошлом году в Турции наблюдалось увеличение туристов из России до 4,7 млн человек и что в этом году страны рассчитывают на сохранение и даже рост показателя.
В начале апреля директор Российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате России Алексей Егармин заявил, что туриндустрия Турции планирует в ближайшее время расширить применение карт «Мир» и обеспечить беспроблемные расчеты на курортах страны. Впервые карты «Мир» начал принимать в Турции один из крупнейших банков страны Is Bank в 2018 г.