Новак заявил о договоренности с Турцией по приему карт «Мир» в отелях и банкоматах

Кроме того, по его словам, Россия и Турция договорились об увеличении числа авиарейсов как со стороны России, так и со стороны Турции для сохранения туристического потока. «Это обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока», — сказал Новак, отметив, что в прошлом году в Турции наблюдалось увеличение туристов из России до 4,7 млн человек и что в этом году страны рассчитывают на сохранение и даже рост показателя.