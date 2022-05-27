ВТБ снизил ставку по кредитам наличными

По его словам, пока рано говорить о полном восстановлении рынка потребительских кредитов, потому что нынешний объем продаж намного ниже прошлогоднего. После очередного снижения ставки в мае банк зафиксировал рост спроса на кредиты: клиенты подали более 400 000 заявок на кредиты наличными — в 1,6 раза больше в годовом выражении. Также за прошедший период мая ВТБ выдал на 45% больше ссуд, чем в апреле.