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Финансы

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными

Ведомости

ВТБ снизил ставку по кредиту наличными на 3 п. п. после аналогичного снижения ключевой ставки днем ранее, сообщила пресс-служба банка. Минимальная ставка по кредиту при условии страхования и дополнительной скидке за онлайн-заявку составит 6,9%.

Подать заявку на кредит дистанционно можно в приложении «ВТБ онлайн», на сайте банка или через контакт-центр. Наличными в кредит можно взять от 30 000 до 7 млн руб. на любые цели на срок до 7 лет. Также оформить заявку можно в отделениях банка.

«После внеочередного заседания ЦБ РФ и корректировки ключевой мы синхронно снижаем ставки по кредитам наличными. За месяц для нас это уже второе снижение, в целом за май стоимость кредитов упала на 6 п. п., а порог минимальных ставок приблизился к уровню начала года», — рассказал начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

По его словам, пока рано говорить о полном восстановлении рынка потребительских кредитов, потому что нынешний объем продаж намного ниже прошлогоднего. После очередного снижения ставки в мае банк зафиксировал рост спроса на кредиты: клиенты подали более 400 000 заявок на кредиты наличными — в 1,6 раза больше в годовом выражении. Также за прошедший период мая ВТБ выдал на 45% больше ссуд, чем в апреле.

Накануне Банк России снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых на фоне инфляции, которая снижается быстрее прогноза регулятора. По оценке ЦБ на 20 мая, инфляция составила 17,5%, а в апреле показатель достигал 17,8%. Ожидания регулятора по инфляции в следующие два года остались прежними: 5-7% в 2023 г. и 4% в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных