ВТБ снизил ставку по кредитам наличными
ВТБ снизил ставку по кредиту наличными на 3 п. п. после аналогичного снижения ключевой ставки днем ранее, сообщила пресс-служба банка. Минимальная ставка по кредиту при условии страхования и дополнительной скидке за онлайн-заявку составит 6,9%.
Подать заявку на кредит дистанционно можно в приложении «ВТБ онлайн», на сайте банка или через контакт-центр. Наличными в кредит можно взять от 30 000 до 7 млн руб. на любые цели на срок до 7 лет. Также оформить заявку можно в отделениях банка.
«После внеочередного заседания ЦБ РФ и корректировки ключевой мы синхронно снижаем ставки по кредитам наличными. За месяц для нас это уже второе снижение, в целом за май стоимость кредитов упала на 6 п. п., а порог минимальных ставок приблизился к уровню начала года», — рассказал начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.
По его словам, пока рано говорить о полном восстановлении рынка потребительских кредитов, потому что нынешний объем продаж намного ниже прошлогоднего. После очередного снижения ставки в мае банк зафиксировал рост спроса на кредиты: клиенты подали более 400 000 заявок на кредиты наличными — в 1,6 раза больше в годовом выражении. Также за прошедший период мая ВТБ выдал на 45% больше ссуд, чем в апреле.
Накануне Банк России снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых на фоне инфляции, которая снижается быстрее прогноза регулятора. По оценке ЦБ на 20 мая, инфляция составила 17,5%, а в апреле показатель достигал 17,8%. Ожидания регулятора по инфляции в следующие два года остались прежними: 5-7% в 2023 г. и 4% в 2024 г.