Сбербанк объявил о снижении ставок по кредитам и ипотеке

Ставка ипотечных кредитов по базовым программам на покупку готового и строящегося жилья снизится с понедельника до 3,3 п. п. в зависимости от конкретной программы жилищного кредитования. В целом она снизится в мае более чем на 5 п. п. и составит от 10,9% годовых.