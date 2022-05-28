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Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по кредитам и ипотеке

Ведомости

Сбербанк с 28 мая снижает процентные ставки по потребительским кредитам до 15,9% годовых, а с 30 мая — по ипотеке до 10,9% годовых. Таким образом финансовое учреждение отреагировало на очередное снижение Центробанком ключевой ставки, говорится на сайте Сбербанка.

Сбербанк снижает процентные ставки второй раз за месяц. По потребкредитам они снизились на 2 п. п., в целом за май — на 4 п. п. Кредиты по минимальной ставке 15,9% годовых будут доступны для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке, отметили в банке.

Ставка ипотечных кредитов по базовым программам на покупку готового и строящегося жилья снизится с понедельника до 3,3 п. п. в зависимости от конкретной программы жилищного кредитования. В целом она снизится в мае более чем на 5 п. п. и составит от 10,9% годовых.

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Кроме того, будет снижен размер первоначального взноса по ряду программ, он составит от 15% стоимости недвижимости.

Банк России 26 мая на внеочередном заседании совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 3 п. п. до 11%. Это было сделано на фоне инфляции, которая снижается быстрее прогноза ЦБ: годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, но, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%. В конце апреля ЦБ понизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых.

На фоне снижения ключевой ставки ВТБ снизил ставку по кредиту наличными на 3 п. п., сообщила 27 мая пресс-служба банка. Минимальная ставка по кредиту при условии страхования и дополнительной скидке за онлайн-заявку составит 6,9%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных