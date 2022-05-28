Сбербанк объявил о снижении ставок по кредитам и ипотеке
Сбербанк с 28 мая снижает процентные ставки по потребительским кредитам до 15,9% годовых, а с 30 мая — по ипотеке до 10,9% годовых. Таким образом финансовое учреждение отреагировало на очередное снижение Центробанком ключевой ставки, говорится на сайте Сбербанка.
Сбербанк снижает процентные ставки второй раз за месяц. По потребкредитам они снизились на 2 п. п., в целом за май — на 4 п. п. Кредиты по минимальной ставке 15,9% годовых будут доступны для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке, отметили в банке.
Ставка ипотечных кредитов по базовым программам на покупку готового и строящегося жилья снизится с понедельника до 3,3 п. п. в зависимости от конкретной программы жилищного кредитования. В целом она снизится в мае более чем на 5 п. п. и составит от 10,9% годовых.
Кроме того, будет снижен размер первоначального взноса по ряду программ, он составит от 15% стоимости недвижимости.
Банк России 26 мая на внеочередном заседании совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 3 п. п. до 11%. Это было сделано на фоне инфляции, которая снижается быстрее прогноза ЦБ: годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, но, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%. В конце апреля ЦБ понизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых.