Банк России представит новую банкноту в 100 рублей
Центробанк 30 июня представит новую банкноту в 100 руб., говорится на сайте регулятора. Ее представят замглавы ЦБ Сергей Белов и гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.
По данным ЦБ, новые банкноты номиналом 100 руб. поступят в обращение в 2022 г. Их эскиз был утвержден в марте 2021 г. На купюре будут изображены символы Москвы – Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, главное здание МГУ им. Ломоносова и др. На оборотной стороне появятся другие достопримечательности Центрального федерального округа России.
ЦБ планирует в 2021-2025 гг. разработать и выпустить в обращение шесть новых банкнот с современным дизайном. На новой купюре в 5000 руб., которую планируют выпустить в оборот в следующем году, виды Хабаровска заменят на Екатеринбург. Предполагается, что новые банкноты будут поступать в оборот постепенно: в 2023 г. появятся обновленные купюры в 1000 и 5000 руб., в 2024 г. — в 500 руб., в 2025 г. — в 10 и 50 руб.