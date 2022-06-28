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Банк России представит новую банкноту в 100 рублей

Ведомости

Центробанк 30 июня представит новую банкноту в 100 руб., говорится на сайте регулятора. Ее представят замглавы ЦБ Сергей Белов и гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.

По данным ЦБ, новые банкноты номиналом 100 руб. поступят в обращение в 2022 г. Их эскиз был утвержден в марте 2021 г. На купюре будут изображены символы Москвы – Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, главное здание МГУ им. Ломоносова и др. На оборотной стороне появятся другие достопримечательности Центрального федерального округа России.

ЦБ планирует в 2021-2025 гг. разработать и выпустить в обращение шесть новых банкнот с современным дизайном. На новой купюре в 5000 руб., которую планируют выпустить в оборот в следующем году, виды Хабаровска заменят на Екатеринбург. Предполагается, что новые банкноты будут поступать в оборот постепенно: в 2023 г. появятся обновленные купюры в 1000 и 5000 руб., в 2024 г. — в 500 руб., в 2025 г. — в 10 и 50 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных