Международные резервы России за первую неделю июля сократились на $14,1 млрд
Международные резервы РФ за неделю с 1 июля по 8 июля сократились с $586,8 млрд до $572,7 млрд, сообщает Банк России. Таким образом падение составило $14,1 млрд, или 2,4%.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
В конце мая еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в Евросоюзе находится менее 10% международных резервов России. Он отметил, что ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Тогда же страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими гражданами, попавшими под санкции.