Международные резервы России за первую неделю июля сократились на $14,1 млрд

В конце мая еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в Евросоюзе находится менее 10% международных резервов России. Он отметил, что ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Тогда же страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими гражданами, попавшими под санкции.