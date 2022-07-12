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ЕС заморозил активы российских бизнесменов на 13,8 млрд евро

Ведомости

Евросоюз заморозил активы бизнесменов из России на общую сумму 13,8 млрд евро, большинство из которых расположено в пяти странах, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«На данный момент мы заморозили — поступающие от олигархов и других организаций — 13,8 миллиарда евро (13,8 миллиарда долларов), так что это довольно много <…> Но я должен сказать, что очень большая часть, более 12 миллиардов… находятся в пяти государствах-членах», — отметил Рейндерс (цитата по NDTV). Он отказался назвать страны, которые заморозили активы россиян, и выразил надежду, что другие страны ЕС активизируют свои усилия.

26 мая Рейндерс сообщил, что страны ЕС заморозили физические активы российских предпринимателей на сумму около 10 млрд евро. Также страны союза заморозили резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро. Рейндерс пояснил, что в ЕС находится менее 10% международных резервов России. 

29 июня минфин США сообщил о заморозке активов россиян на $30 млрд. 1 июля Bloomberg рассказал со ссылкой на источники, что страны Евросоюза заморозили активы россиян стоимостью $14,5 млрд (около 14,5 млрд евро). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных