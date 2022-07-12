ЕС заморозил активы российских бизнесменов на 13,8 млрд евро

«На данный момент мы заморозили — поступающие от олигархов и других организаций — 13,8 миллиарда евро (13,8 миллиарда долларов), так что это довольно много <…> Но я должен сказать, что очень большая часть, более 12 миллиардов… находятся в пяти государствах-членах», — отметил Рейндерс (цитата по NDTV). Он отказался назвать страны, которые заморозили активы россиян, и выразил надежду, что другие страны ЕС активизируют свои усилия.